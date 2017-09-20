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Фотофакт

Славянск узнаваемый

На Химике завелся «интересный мужчинка»

Антон Скворцов
20 сентября 2017 Просмотров: 84 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Жительница микрорайона Химик обратилась к руководству города с просьбой сделать освещение на улице Кутузова, с тыльной стороны ООШ №9.

Она опасается за детей, которым вскоре придется возвращаться домой в темноте. Судя из слов женщины, опасения эти небезосновательны. «Мужчинка очень интересный появился», - сообщила она, уточнив, что неделю назад произошел некий инцидент, после чего в опасном районе пришлось организовывать дежурство полиции.

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Комментарии к статье «На Химике завелся «интересный мужчинка»»

Жительница микрорайона Химик обратилась к руководству города с просьбой сделать освещение на улице Кутузова, с тыльной стороны ООШ №9.

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Славянск узнаваемый

18 сентября 2017

Славянцы отметили День нашего двора

15 сентября 2017

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