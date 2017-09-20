На Химике завелся «интересный мужчинка»

Жительница микрорайона Химик обратилась к руководству города с просьбой сделать освещение на улице Кутузова, с тыльной стороны ООШ №9.

Она опасается за детей, которым вскоре придется возвращаться домой в темноте. Судя из слов женщины, опасения эти небезосновательны. «Мужчинка очень интересный появился», - сообщила она, уточнив, что неделю назад произошел некий инцидент, после чего в опасном районе пришлось организовывать дежурство полиции.