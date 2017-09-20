Кишечные инфекции: наметился рост

В Славянске участились случаи кишечных инфекций. По данным врача Славянской СЭС Марины Степанченко, за истекшую неделю острые формы заболевания были зарегистрированы у десяти человек.

Эта цифра на 22% превышает показатели минувшего года, на 43% - предыдущей недели и на 70% - средние многолетние данные, характерные для сентября.

Кроме того, санэпидемслужбой зафиксированы 3 случая нападения животных, 4 укуса клещей, 5 случаев ветряной оспы и 2 случая туберкулеза.