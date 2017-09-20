Кишечные инфекции: наметился рост

|20 сентября 2017
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В Славянске участились случаи кишечных инфекций. По данным врача Славянской СЭС Марины Степанченко, за истекшую неделю острые формы заболевания были зарегистрированы у десяти человек.
Эта цифра на 22% превышает показатели минувшего года, на 43% - предыдущей недели и на 70% - средние многолетние данные, характерные для сентября.
Кроме того, санэпидемслужбой зафиксированы 3 случая нападения животных, 4 укуса клещей, 5 случаев ветряной оспы и 2 случая туберкулеза.
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• Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо
• Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам
• Открытый школьный Кубок по волейболу
• Достижения славянских мастеров самбо
• Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича
• Артур Ромащенко – победитель турнира по боксу
• Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате Украины по кикбоксингу
• Об асфальте в лужах и новых бордюрах
• Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске
• Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску
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• Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями
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• Почему гастролирующие цирки и луна-парки не могут найти себе в Славянске постоянного места
• Детский сад: работаем по принципу «детоцентризма»
• Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять
• Гороо прогнозирует проблемы с кадрами
14 сентября 2017
• В области - новый руководитель Нацполиции
• Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания
• Славянский исполком проголосовал за создание образовательного округа
• О Чернобыле и Донбассе: в "Теплице" прошел показ фильмов фестиваля "86"
• Жители многоэтажки просят разобраться с притоном, в который превратился их подъезд
• Раздельный сбор мусора в Славянске пытались наладить уже дважды
• Директор КАТП: у предприятия нет возможности для раздельного сбора мусора
• Раздельному сбору ТБО мешают тесные кухни и слабое здоровье
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В Славянске участились случаи кишечных инфекций. По данным врача Славянской СЭС Марины Степанченко, за истекшую неделю острые формы заболевания были зарегистрированы у десяти человек.