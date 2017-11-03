Лиманский лес уничтожают не только люди, но и насекомые

Славянцы, теплыми сентябрьскими деньками отправившиеся в лес за грибами и просто хорошим настроением, были неприятно поражены состоянием хвойных насаждений. По их словам, леса в районе Щурово и Брусино атаковали гусеницы. С этой информацией и сакраментальным вопросом «что делать?» читатели обратились в «ТВ плюс».

«Под соснами насыпана труха зеленоватого цвета, а сами деревья стоят почти голые. Когда присмотришься, видно, что ветки облепили зеленые гусеницы. Вокруг летают то ли бабочки, то ли мухи. В общем, картина неприглядная, даже настроение пропало».

Это рассказ жительницы Славянска Натальи. На минувших выходных она вместе с мамой отправилась в Лиманский район за грибами. Но прогулка оказалась испорченной.

«Я даже не ожидала, что мне будет так больно видеть погибающий лес. Он - наше богатство. Всегда любила трогать молодые веточки сосен руками. Но в этот раз было гадко - все облепили противные гусеницы», - так описала визит в Щурово 19-летняя Анна, проживающая в мкр-не Артема.

Специалисты объясняют, что насекомое, причиняющее вред хвойным насаждениям, называется сосновый пилильщик. Этот вредитель питается хвоей и наносит огромный ущерб лесному хозяйству. Самки откладывают яйца на молодых побегах. Они прекрасно зимуют под снегом, выдерживая температуру до -40С. В конце лета-начале осени из яиц образуются личинки. Они питаются хвоей и соками дерева, тем самым повреждая его. Потом превращаются в кокон и зимуют в лесной подстилке.

Территория Лиманского лесничества составляет около 76 га. По оценкам специалистов, вредителями поражено не менее трети леса. Как объяснил начальник областного Управления лесного и охотничьего хозяйств Виктор Стороженко, вспышки особой активности соснового пилильщика возникают один раз в 5-10 лет. Нынешнее обострение ситуации специалисты связывают с жаркой погодой и отсутствием дождей. Особенно, говорит Виктор Стороженко, страдают молодые деревца, и без того ослабленные сухим летом.

В Славянском лесхозе рассказали, что их зону ответственности данная напасть не коснулась. Однако заметили, что вспышки случаются ежегодно - просто, каждый раз поражают другие участки. Славянские специалисты заверили, что здоровое дерево из-за соснового пилильщика за один сезон погибнуть не может. Хвоя, которую объедят гусеницы, восстановится в течение года.

- Обычно, если поражение становится массовым, проводится наземная аэрозольная обработка инсектицидами. Для этого мы сотрудничаем с харьковским Государственным специализированным объединением «Укрлісзахист», объясняют специалисты Славянского лесхоза.

Но Лиманское лесничество является составной частью Национального природного парка «Святые горы», и химическая обработка леса здесь запрещена. Поэтому специалисты надеются на очень холодную зиму, которую прогнозируют синоптики. Возможно, тогда коконы пилильщика погибнут, и мухи в следующем году из них не выведутся.