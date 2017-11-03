Под Славянском обнаружили останки женщины, пропавшей в 2014-м

В лесу возле поселка Соболевка волонтеры миссии «Черный тюльпан» обнаружили останки пожилой женщины. На эту местность поисковики выехали для поиска артефактов Второй мировой войны.

Сначала ребята обнаружили череп и сумку с женскими вещами. После этого поисковики вызвали полицию.

- Когда приехали правоохранители, территорию еще раз тщательно осмотрели. В результате были найдены еще несколько фрагментов рваных человеческих костей - рук, ног, нижней челюсти с коронками. Судя по всему, большинство останков давно растащили по лесу дикие животные, - делают вывод участники миссии.

В обнаруженной сумке находились брюки, верхняя одежда, кошелек, телефон, свитер, таблетки, паспорт и пенсионное удостоверение, принадлежащие пожилой женщине.

Разглашать имя, значившееся в документах, поисковики не стали. Но отметили, что это женщина, «которая с 2014 года числится пропавшей без вести».

- Когда именно она погибла, очно ли останки принадлежат женщине, чьи данные указаны в паспорте, можно будет говорить только после проведения экспертизы, - объясняют волонтеры.