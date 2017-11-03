Пешехода сбил один автомобиль и убил другой

Вечером 23 сентября в славянский горотдел поступило сообщение о ДТП на ул. Криворожской. Выехав на место, полицейские обнаружили труп мужчины, возрастом 40-45 лет, и автомобиль «Хюндай Акцент» со следами механических повреждений.

43-летний водитель «Хюндая» рассказал правоохранителям, что ехал в сторону Краматорска и сбил мужчину, переходящего дорогу. От удара потерпевший упал, и на него наехал другой автомобиль, двигавшийся в том же направлении. Марку машины участник ДТП сообщить не смог, поскольку водитель с места происшествия скрылся.

Зато сотрудники полиции, осмотрев место происшествия, обнаружили кусок пластика синего цвета - предположительно, фрагмент бампера уехавшего автомобиля.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Правоохранители устанавливают личность потерпевшего, а также марку и владельца автомобиля, который был одним из участников ДТП и скрылся с места происшествия. В Славянске и Краматорске введен план «Перехват».

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о данном происшествии, сообщить ее по телефону «102» или на «горячую линию» ГУНП Донецкой области: 0-800-505-102.