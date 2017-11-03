Славянские полицейские опечатали грузовик с трубами

Полиция проводит проверку по поводу вывоза металлических труб с предприятия Славянска. Как сообщает пресс-служба горотдела, вечером 21 сентября на ул. Торской (Коммунаров) правоохранители остановили КамАЗ, груженый металлическими трубами. Грузовик двигался в сторону выезда из города.

Водитель машины, 52-летний краматорчанин, объяснил, что везет трубы с территории славянского предприятия в район железнодорожного вокзала Краматорска. Однако сопроводительные документы на трубы не вызвали доверия у полиции. Поэтому КамАЗ с грузом изъяли и опечатали.

На данный момент открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 УК Украины «Кража». Славянский отдел полиции обратился в суд с ходатайством об аресте данного имущества.