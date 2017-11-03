Двое славянцев «служили» террористам, пока не начались активные бои

Правоохранителям пособники террористов рассказали схожие истории. Весной 2014 года они поверили распространяемым агитаторами слухам о «бендеровцах», которые едут захватывать Славянск. Поверив пропаганде, добровольно вызвались дежурить на блокпосту, установленному на Черевковке, недалеко от их места жительства. Здесь 34-х и 31-летний славянцы осуществляли проверку автомобилей и сидящих в салоне пассажиров. По их словам, примерно в середине мая, когда в предместьях начались активные боевые действия, черевковцы почувствовали опасность для своей жизни и попросили их отпустить. Получив «расчет», они разошлись по своим домам.

После того, как их причастность к НВФ была установлена, по данному факту начато досудебное расследование с квалификацией по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Регламентированное статьей наказание – от 3 до 8 лет лишения свободы.