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Фотофакт

Потенциальная опасность

Двое славянцев «служили» террористам, пока не начались активные бои

Павел Коротенко
29 сентября 2017 Просмотров: 746 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В ходе отработки микрорайона Черевковка сотрудники сектора превентивной деятельности выявили двух местных жителей, участвовавших в незаконных вооруженных формированиях «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции.

Правоохранителям пособники террористов рассказали схожие истории. Весной 2014 года они поверили распространяемым агитаторами слухам о «бендеровцах», которые едут захватывать Славянск. Поверив пропаганде, добровольно вызвались дежурить на блокпосту, установленному на Черевковке, недалеко от их места жительства. Здесь 34-х и 31-летний славянцы осуществляли проверку автомобилей и сидящих в салоне пассажиров. По их словам, примерно в середине мая, когда в предместьях начались активные боевые действия, черевковцы почувствовали опасность для своей жизни и попросили их отпустить. Получив «расчет», они разошлись по своим домам.

После того, как их причастность к НВФ была установлена, по данному факту начато досудебное расследование с квалификацией по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Регламентированное статьей наказание – от 3 до 8 лет лишения свободы.

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Комментарии к статье «Двое славянцев «служили» террористам, пока не начались активные бои»

В ходе отработки микрорайона Черевковка сотрудники сектора превентивной деятельности выявили двух местных жителей, участвовавших в незаконных вооруженных формированиях «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции.

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