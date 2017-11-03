В славянской больнице умерла 3-месячная малышка из Мирнограда

Вечером 26 сентября в полицию поступило сообщение от жительницы Мирнограда (Димитрова) о том, что в детской больнице Славянска умерла ее трехмесячная дочка.

Как установили правоохранители, ребенку стало плохо поздним вечером 21 числа. Мама обратилась за медицинской помощью в приемное отделение Мирноградской центральной городской больницы. Педиатр, осмотревший малышку, поставил диагноз «нарушение желудочно-кишечного тракта». Однако через час девочке стало хуже, и было принято решение госпитализировать ее в детскую больницу Славянска.

Здесь ребенка положили в реанимационное отделение. Однако в 2 часа ночи 22 сентября врачи констатировали смерть младенца.

Предварительной причиной смерти медики называют отек головного мозга.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, данные по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 140 УК Украины - ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. Речь идет не о славянских медиках, а об их коллеге из Мирнограда. Процессуальное руководство осуществляет Покровская (Красноармейская) городская прокуратура.