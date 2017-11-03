«Полицейская ОПГ»: в Николаевке «шили» дела в обмен на доллары

|6 октября 2017
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С начала текущего года в Славянске и Славянском районе зарегистрировано более 180 квартирных краж. Основная часть таких преступлений припадает на Славянск. По информации пресс-службы горотдела полиции, в городе одинаково страдают все районы - и центр, и периферия.
Правоохранители опровергают миф о том, что объектом посягательств домушников является зажиточное жилье. По словам полицейских, главным критерием становится доступность.
Выбрав объект, злоумышленники некоторое время наблюдают за ним. Это может занять от нескольких часов, до нескольких недель. Цель подготовки - определить слабые звенья: окна, двери. Кроме того, собирается информация о жильцах и их распорядке дня.
Как показывает практика, чаще всего «на дело» домушники идут с 8:00 до 12:00 в рабочие дни. Логика понятна - в это время вероятность застать кого-то из хозяев дома минимальна.
В дома и квартиры славянцев злоумышленники, как правило, проникают, подобрав ключи. Взлом входной двери или отжим пластиковой рамы на окне используется редко. Главными трофеями преступников становятся деньги, а также предметы, которые можно незаметно вынести и быстро реализовать. К ним относятся ювелирные украшения и дорогие гаджеты.
К наиболее опасным группам домушников полицейские относят квалифицированных «гастролеров», которые приезжают из других городов. ими совершается около 10% преступлений. Установить и задержать таких квартирных воров всегда непросто. Для этого проводятся оперативные мероприятия по всему региону, отслеживаются и анализируются действия преступных групп. Напомним, что около двух недель назад в Славянске полиция задержала криминальный «дуэт», на счету которого - не менее 5 эпизодов хищений на территории всей Донецкой области.
Чтобы защитить жилье, правоохранители рекомендуют комбинировать несколько способов разной степени эффективности. Например, поставить двойные укрепленные двери, оборудовать решетки на окнах, завести во дворе сторожевую собаку. По отдельности эти методы не «играют» - преступник всегда может их обойти. Наиболее действенным способом полицейские считают установку тревожной сигнализации.
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• Зачем студентам колледжей - ВНО, а вузам - фиксированный список тестов
2 ноября 2017
• «Дело о горящих шинах»: суд над Василием Хоменко перенесли на неделю
• Один день из жизни парка Шелковичный: утром – уборка, вечером – поломка
• Оксана Кононец - краса без обмежень в Славянске
• В «Теплице» прошел инклюзивный арт-фестиваль
• Славянский МРЦПО получил «золото» на международной образовательной выставке
• В конкурсе «Северский Донец - глазами молодежи» приняли участие 1500 работ
• В Славянске почтили память освободителей Украины
1 ноября 2017
• Первый наблюдательный совет появится при «Славгорводоканале». Но нескоро
• В новом году «Славгорводоканал» повышает тарифы
• Прокуратура требует временно закрыть славянские ООШ №16 и №20
• «Ямы по пояс»: когда сделают улицу Железнодорожную
• От трассы до Краматорска будет современная автострада
• На проблемном перекрестке поставят новые светофоры
• Славянский горсовет обратился к Верховной Раде и Кабмину
• Впечатляющая серия «ПСЖ», плей-офф для «Баварии», «Карабах» отобрал очки у «Атлетико»
• Триумф Возняцки, шестое место Свитолиной и достижение Федерера
• Джошуа досрочно победил Такама
• Кирилл Шарапов завоевал бронзовую награду на чемпионате Украины по вольной борьбе
• Славянские спортсмены выиграли областные соревнования по дзюдо
• Славянцев ждут хор ветеранов и симфонический оркестр
• В отделе ГАСК появился начальник
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С начала текущего года в Славянске и Славянском районе зарегистрировано более 180 квартирных краж. Основная часть таких преступлений припадает на Славянск. По информации пресс-службы горотдела полиции, в городе одинаково страдают все районы - и центр, и периферия.