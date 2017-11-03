Жилье славянцев обворовывают, подбирая ключи

В Николаевке двое оперуполномоченных и двое участковых инспекторов полиции с применением физического насилия вымогали у местного жителя взятку в размере $1,5 тыс. За эту сумму мужчину обещали не привлекать к уголовной ответственности «за изнасилование знакомой».

Операцию по задержанию «оборотней в погонах» проводили совместно СБУ, областная прокуратура и руководство полиции Донецкой области. «Правоохранители» были задержаны около опорного пункта в момент передачи мужчине материалов сфабрикованного против него уголовного дела.

При обыске в служебных кабинетах сотрудников полиции была найдена и изъята часть полученных от потерпевшего денег. Задержанным уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 128 тыс. грн каждому.

Полицейские обоснованно подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Полиция Донетчины обещает способствовать расследованию «позорного факта взяточничества среди сотрудников структуры». Об этом заявил глава областного ведомства Николай Семенишин. Он назвал задержание «очищением полиции от предателей» и поблагодарил СБУ за сотрудничество.

Также генерал призвал жителей Донецкой области при получении информации о неправомерных действиях правоохранителей немедленно сообщать в полицию по телефону 0-800-505-102 (бесплатно с всех телефонов). Конфиденциальность гарантирована.