Подростки повредили памятник Чернобыльской Славы

Как рассказал председатель городской организации инвалидов всеукраинского «Союза Чернобыль Украины» Сергей Храптович, в тот день у памятника собрались больше десяти человек. Бегали по гранитным плитам, катались на велосипедах и скейтбордах.

Свидетелем происходящего стала председатель совета вдов организации Ирина Павлова. Она сделала молодежи замечание, но те не отреагировали. В итоге женщина была вынуждены вызвать полицию. Прибыв на место, правоохранители пообщались с «отдыхающими», но протокол составлять не стали, ограничившись предупреждением.

К сожалению, «игры» не прошли бесследно. По всей видимости, чье-то транспортное средство соскользнуло с наклонной части постамента, отколов кусок гранита на стыке двух плит и оставив на верхнем крае царапины и разлитое масло.

Подобным отношением подрастающего поколения к объектам культуры Сергей Храптович крайне возмущен. По его мнению, городской власти, которая в лице управления жилищно-коммунального хозяйства, является балансодержателем объекта, не мешало бы позаботиться о недопущении подобных проявлений впредь, прибегнув к помощи силовых структур. Со своей стороны, «Союз Чернобыль Украины» уже обратился в горотдел полиции с просьбой включить памятник в маршрут патрулирования центральной части города.

Если же бесчинства будут продолжаться, руководство городской организации чернобыльцев готово прибегнуть к решительным действиям — вплоть до установки ворот на ограду, чтобы праздношатающейся молодежи попасть на территорию было не так-то просто.