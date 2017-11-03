|12 октября 2017
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Подростки, устроившие развлечения возле памятника Чернобыльской Славы, повредили постамент сооружения. Инцидент произошел 3 октября около 17:00.
Как рассказал председатель городской организации инвалидов всеукраинского «Союза Чернобыль Украины» Сергей Храптович, в тот день у памятника собрались больше десяти человек. Бегали по гранитным плитам, катались на велосипедах и скейтбордах.
Свидетелем происходящего стала председатель совета вдов организации Ирина Павлова. Она сделала молодежи замечание, но те не отреагировали. В итоге женщина была вынуждены вызвать полицию. Прибыв на место, правоохранители пообщались с «отдыхающими», но протокол составлять не стали, ограничившись предупреждением.
К сожалению, «игры» не прошли бесследно. По всей видимости, чье-то транспортное средство соскользнуло с наклонной части постамента, отколов кусок гранита на стыке двух плит и оставив на верхнем крае царапины и разлитое масло.
Подобным отношением подрастающего поколения к объектам культуры Сергей Храптович крайне возмущен. По его мнению, городской власти, которая в лице управления жилищно-коммунального хозяйства, является балансодержателем объекта, не мешало бы позаботиться о недопущении подобных проявлений впредь, прибегнув к помощи силовых структур. Со своей стороны, «Союз Чернобыль Украины» уже обратился в горотдел полиции с просьбой включить памятник в маршрут патрулирования центральной части города.
Если же бесчинства будут продолжаться, руководство городской организации чернобыльцев готово прибегнуть к решительным действиям — вплоть до установки ворот на ограду, чтобы праздношатающейся молодежи попасть на территорию было не так-то просто.
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Комментарии к статье «Подростки повредили памятник Чернобыльской Славы»
Подростки, устроившие развлечения возле памятника Чернобыльской Славы, повредили постамент сооружения. Инцидент произошел 3 октября около 17:00.