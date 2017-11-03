В парке Шелковичный на тренажерной площадке уже побывали вандалы

В минувшее воскресенье, 8 октября, сотрудники центрального парка обнаружили, что с двух тренажеров, установленных недавно в рамках инвестиционного проекта, пропали резиновые накладки. Инцидент вызвал бурную реакцию общественности.

Происшествие несколько дней активно обсуждалось в социальных сетях. Спектр высказанных комментариев был очень пестрым – от предложения «поймать и руки поотбивать», до рекомендации обеспечить объекту дополнительную охрану. Примечательно, что закупленные американскими партнерами тренажеры по паспортным данным являются антивандальными. Потенциал местных хулиганов они, похоже, недооценили. Необходимо отметить, что сомнения в «антивандальности» оборудования появились у славянцев сразу после его установки. В частности, волонтеры парка Шелковичный обратили внимание на систему крепления тренажеров к бетонному основанию, показавшуюся им ненадежной. В итоге молодые люди за свои деньги организовались и заварили крепежные болты – во избежание воровства тренажеров носителями злых умыслов.

По словам директора парка Олега Заикина, на следующий после инцидента день к месту происшествия прибыли первые руководители города, которые осмотрели площадку и посовещались, как можно обеспечить ей дополнительную безопасность. Решили перенести ближе к объекту камеру видеонаблюдения и вывести ее в режиме онлайн на сайт городского совета. Также планируется установить еще две светоточки: одну из глубины парка, другую – со стороны ул. Лозановича. Украденные вандалами накладки придется докупать у производителя, но теперь элементы закрепят при помощи клея.

Добавим, что в ближайшие дни оборудование спортплощадки продолжится – за футбольными воротами будут смонтированы баскетбольные щиты, поперек поля – стойки для волейбольной сетки, а поверх бетона подрядчики уложат слой специального покрытия.

Руководство парка, члены волонтерской группы «Друзья парка Шелковичный» обращаются к жителям и гостям Славянска с просьбой бережно относиться к объектам инфраструктуры и не забывать, что устанавливаются они для всеобщего блага, а не для реализации дурных наклонностей отдельно взятых личностей.