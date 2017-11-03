Откуда метадон у славянского дилера

Пытаясь избежать наказания, дилер всячески конспирировался. Товар передавал только из рук в руки или действовал через систему «закладок», а заказы принимал исключительно от проверенных «товарищей». Причем предпочитал договариваться о встречах только по телефону, местами передач дозы избирал зоны массового отдыха. В свой дом посторонних он допускал крайне редко и при этом внимательно следил за ситуацией вокруг своего жилья.

Сотрудники полиции отмечают, что в самом начале расследования подозреваемый «промышлял» ацетиллированным опиумом, однако позже перешел к другой категории тяжелых наркотиков и стал продавать метадон. Известно, что на черном рынке 0,25 граммов этого наркотика стоят 500 грн, за день злоумышленник сбывал до 5-ти доз.

Задержали правонарушителя сразу после очередной «сделки». В ходе проведенного в его жилье обыска полицейские обнаружили бесспорные доказательства преступной деятельности – пакетик с метадоном, вырученные от незаконной торговли деньги, а также коноплю и устройство для ее употребления. Правоохранителями дилер признался, что в последние 5 лет сам пристрастился к наркотическим веществам, чем и объяснил обнаруженные у него дома улики.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, подозреваемый задержан, с возможностью внесения залога в размере 92,6 тыс. грн. Его действия квалифицируются по ч. 2 ст. 307 УК Украины (сбыт наркотических веществ), что грозит ему лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Параллельно полицейские пытаются установить канал поступления метадона к задержанному ими злоумышленнику.