Полицейские в очередной раз закрыли игровой зал

|20 октября 2017
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В Славянске прикрыли еще один зал игровых автоматов. При проведении следственных действий правоохранители изъяли 5 комплектов компьютерной технику, флеш-карты, роутеры, маршрутизаторы, наличные средства и бухгалтерские записи.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, санкционированный обыск был проведен в районе железнодорожного вокзала. По этому адресу полицейские выезжают не впервые. В этот раз обыск проводился в рамках открытого ранее уголовного производства по факту организации пункта игрового бизнеса. Теперь производство открыто вновь по ч.1 ст.203-2 УК Украины «Занятие игровым бизнесом». Санкция статьи предусматривает штраф от 10 до 40 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.
Конфискованную технику уже отправили на экспертизу. Откроется ли заведение вновь. покажет ближайшее время.
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• Экс-председатель Славянской РГА Олег Власов оспаривает свое увольнение через суд
• Искали марихуану, нашли арсенал
• Зачем студентам колледжей - ВНО, а вузам - фиксированный список тестов
2 ноября 2017
• «Дело о горящих шинах»: суд над Василием Хоменко перенесли на неделю
• Один день из жизни парка Шелковичный: утром – уборка, вечером – поломка
• Оксана Кононец - краса без обмежень в Славянске
• В «Теплице» прошел инклюзивный арт-фестиваль
• Славянский МРЦПО получил «золото» на международной образовательной выставке
• В конкурсе «Северский Донец - глазами молодежи» приняли участие 1500 работ
• В Славянске почтили память освободителей Украины
1 ноября 2017
• Первый наблюдательный совет появится при «Славгорводоканале». Но нескоро
• В новом году «Славгорводоканал» повышает тарифы
• Прокуратура требует временно закрыть славянские ООШ №16 и №20
• «Ямы по пояс»: когда сделают улицу Железнодорожную
• От трассы до Краматорска будет современная автострада
• На проблемном перекрестке поставят новые светофоры
• Славянский горсовет обратился к Верховной Раде и Кабмину
• Впечатляющая серия «ПСЖ», плей-офф для «Баварии», «Карабах» отобрал очки у «Атлетико»
• Триумф Возняцки, шестое место Свитолиной и достижение Федерера
• Джошуа досрочно победил Такама
• Кирилл Шарапов завоевал бронзовую награду на чемпионате Украины по вольной борьбе
• Славянские спортсмены выиграли областные соревнования по дзюдо
• Славянцев ждут хор ветеранов и симфонический оркестр
• В отделе ГАСК появился начальник
• Как «экономят» на теплых полах
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Комментарии к статье «Полицейские в очередной раз закрыли игровой зал»
В Славянске прикрыли еще один зал игровых автоматов. При проведении следственных действий правоохранители изъяли 5 комплектов компьютерной технику, флеш-карты, роутеры, маршрутизаторы, наличные средства и бухгалтерские записи.