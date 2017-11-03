Полицейские в очередной раз закрыли игровой зал

В Славянске прикрыли еще один зал игровых автоматов. При проведении следственных действий правоохранители изъяли 5 комплектов компьютерной технику, флеш-карты, роутеры, маршрутизаторы, наличные средства и бухгалтерские записи.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, санкционированный обыск был проведен в районе железнодорожного вокзала. По этому адресу полицейские выезжают не впервые. В этот раз обыск проводился в рамках открытого ранее уголовного производства по факту организации пункта игрового бизнеса. Теперь производство открыто вновь по ч.1 ст.203-2 УК Украины «Занятие игровым бизнесом». Санкция статьи предусматривает штраф от 10 до 40 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.

Конфискованную технику уже отправили на экспертизу. Откроется ли заведение вновь. покажет ближайшее время.