Полицейские Славянска прикрыли торговлю сигаретами без акцизных марок

Нарушительницей оказалась местная жительница, реализовавшая сигареты иностранного производства - Молдова, Беларусь, РФ, Швейцария. При этом все пачки были без акцизных марок, что является явным нарушением законодательства. На выявленном пункте подажи контрафакта правоохранители изъяли 330 пачек сигарет. Установленный факт незаконной торговли внесен в журнал единого учета Славянского отдела полиции. Проводится проверка, в рамках которой полицейские пытаются выявить производителя продукции и канал ее поставки в Славянск.