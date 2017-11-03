Искали марихуану, нашли арсенал

Разрешение на обыск жилья подозреваемого оперативники уголовного розыска получили после того, как им стало известно, что один из жителей Славянска хранит у себя дома марихуану. Однако, осмотр домовладения показал, что противозаконных предметов здесь больше. Помимо высушенной и измельченной конопли, правоохранители обнаружили в нежилой части домостроения две винтовки без прикладов и более 170 патронов разного калибра. Каким образом к нему попали эти предметы, мужчина объяснять отказался, а его жена заявила, что ничего о хранящемся дома арсенале не знала.

В настоящее время действия подозреваемого расследуются по признакам двух статей УК Украины – ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения). По выявленным фактам проводится проверка.