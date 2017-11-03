Экс-председатель Славянской РГА Олег Власов оспаривает свое увольнение через суд

Суть искового заявления

Предпосылкой для увольнения чиновника, напомним, стало заседание сессии Славянского районного совета, на котором депутатский корпус большинством голосов выразил председателю РГА недоверие. Далее последовал указ президента Украины от 09.12.2016 г. об увольнении чиновника, продублированный через три дня распоряжением главы ДонОГА Павлом Жебривским. Именно этот документ Олег Власов опротестовывает в судебном порядке.

В заявлении истец указывает, что на момент подписания распоряжения он пребывал на больничном, что подтверждается предоставленной суду справкой. Это обстоятельство, считает Олег Власов, делает распоряжение губернатора незаконным, поскольку трудовое законодательство запрещает увольнение работника в период его временной нетрудоспособности. Кроме требования отменить распоряжение Павла Жебривского, истец также настаивает на выплате ему средней заработной платы за весь период вынужденного прогула. Поскольку трудовую книжку Олегу Власову отдали только в день судебного заседания, 31 октября, вышеозначенный период составляет более 10 месяцев.

Нужно отметить, что свой иск Власов подал еще 15 декабря прошлого года, однако рассмотрение дела затягивалось и активизировалось лишь в октябре текущего года после смены судьи.

Рассмотрение по существу

Первое судебное слушание состоялось в Донецком окружном суде 10 октября. На нем выяснилось, что выплату просроченной зарплаты истцу должна осуществлять райгосадминистрация. Ввиду этого учреждение ввели в дело в качестве второго ответчика.

Возвращаясь к заседанию 31 октября, сообщим, что представляющий облгосадминистрацию юрист требования Олега Власова отрицает в полном объеме. Свою позицию она аргументирует тем, что ОГА не является субъектом принятия кадровых решений подобного уровня, а значит, не может быть ответчиком. Также защитник обладминистрации утверждает, что о больничном листе в момент подписания распоряжения губернатор не знал, поскольку никаких документов по этому поводу в ОГА не поступало. Олег Власов, со своей стороны, утверждает, что подавал бюллетень в отдел кадров районной госадминистрации, то есть по месту работы.

После выступлений истца и ответчиков судья предложил представителю РГА подготовить сводную таблицу зарплаты Олега Власова за 6 месяцев, предшествовавших его увольнению. Представителей же ДонОГА просят предоставить письменное объяснение того, при каких обстоятельствах истцу вручили уведомление об отстранении от должности. Следующее заседание назначено на 7 ноября.