А был ли мальчик: в обвинениях против Василия Хоменко суд не увидел состава событий

На этот раз провести заседание ничто не помешало - все стороны процесса явились своевременно. Обвинение представлял составивший протокол сотрудник горотдела полиции Владимир Дейкун, интересы обвиняемого отстаивал общественный активист Андрей Федорченко.

Напомним, что административный протокол в отношении Хоменко был после инцидента с поджогом шин, произошедшего 28 августа во дворе ООШ №10. Первое заседание суда 1 ноября не состоялась в связи с отсутствием представителя стороны обвинения.

Разъясняя свою позицию, полицейский сообщил, что на месте событий он лично не был, а протокол составлял по свидетельству участников профсоюзного комитета и работников 10-й школы. Сам Василий Хоменко от дачи объяснений "под протокол" отказался. Лица, также присутствовавшие в школьном дворе во время горения покрышек опознаны не были; другие источники информации не изучались.

На вопрос Андрея Федрченко - в чем заключались действия Василия Хоменко, указанные в протоколе как нарушение общественного порядка, представитель полиции ответил, что считает таковыми срыв заседания профсоюзного комитета 10-й школы. Возражая оппоненту, защитник заявил, что заседание сорвано не было. На нем было принято и запротоколировано решение оставить осужденного за сепаратизм Андрея Шалду на работе. На следующее судебное заседание он предложил пригласить директора школы и начальника гороо, а на текущем - послушать свидетелей со стороны защиты. До приглашения в зал последних дело, впрочем, так и не дошло.

Достаточно комично выглядел эпизод, когда стороны пытались выяснить, что подразумевает написанная в протоколе фраза "жег шины" - юридически и фактически. Ведь стоять рядом с горящими покрышками и поджигать их - совершенно разные вещи. В собранных полицией материалах свидетельств того, что покрышки поджигал именно Василий Хоменко, не оказалось. Таким образом обвинение против активиста оказалось необоснованным. Убедившись в этом, судья Сергей Пронин постановил закрыть судебное производство по административному протоколу в отношении Василия Хоменко из-за отсутствия состава событий. Решение Фемиды присутствовавшая в зале группа поддержки активиста встретила словами "Слава Украине!"

P. S.: Следует заметить, что в этот же день и в этом же здании должно было состояться рассмотрение иска, поданного бывшим учителем ООШ №10 Андреем Шалдой. В своем заявлении осужденный за организацию незаконного референдума педагог оспаривает решении отдела образования о его увольнении. По ходатайству заявителя рассмотрение дела было перенесено на другой день.