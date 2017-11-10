Дело Штепы могут начать слушать заново

Как объяснили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, причиной стало то, что председательствующая судья ушла в декретный отпуск. Следующее заседание назначено на 15 ноября. На нем суд будет решать: продолжать ли рассмотрение с другим судьей или направить дело на новое рассмотрение.

Отметим, что в Ленинский суд дело Штепы попало в мае нынешнего года. Здесь его начали слушать заново в четвертый раз. С 20 сентября Неля Штепа находится в Славянске под домашним арестом. До этого она более трех лет провела в СИЗО. Бывшую градоначальницу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации.