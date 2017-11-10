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Фотофакт

Славянск глазами пешехода

Дело Штепы могут начать слушать заново

Светлана Вьюниченко
10 ноября 2017 Просмотров: 18 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Заседание Ленинского районного суда Харькова, на котором должно было слушаться 6 ноября дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, не сотсоялось.

Как объяснили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, причиной стало то, что председательствующая судья ушла в декретный отпуск. Следующее заседание назначено на 15 ноября. На нем суд будет решать: продолжать ли рассмотрение с другим судьей или направить дело на новое рассмотрение. 

Отметим, что в Ленинский суд дело Штепы попало в мае нынешнего года. Здесь его начали слушать заново в четвертый раз. С 20 сентября Неля Штепа находится в Славянске под домашним арестом. До этого она более трех лет провела в СИЗО. Бывшую градоначальницу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации.

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Комментарии к статье «Дело Штепы могут начать слушать заново»

Заседание Ленинского районного суда Харькова, на котором должно было слушаться 6 ноября дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, не сотсоялось.

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