|10 ноября 2017
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Заседание Ленинского районного суда Харькова, на котором должно было слушаться 6 ноября дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, не сотсоялось.
Как объяснили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, причиной стало то, что председательствующая судья ушла в декретный отпуск. Следующее заседание назначено на 15 ноября. На нем суд будет решать: продолжать ли рассмотрение с другим судьей или направить дело на новое рассмотрение.
Отметим, что в Ленинский суд дело Штепы попало в мае нынешнего года. Здесь его начали слушать заново в четвертый раз. С 20 сентября Неля Штепа находится в Славянске под домашним арестом. До этого она более трех лет провела в СИЗО. Бывшую градоначальницу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации.
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• Дело Штепы могут начать слушать заново
• А был ли мальчик: в обвинениях против Василия Хоменко суд не увидел состава событий
9 ноября 2017
• Славянск определил предпринимателей года
• Работников социальной сферы поздравили с профессиональным праздником
• Летом дети хотели отдыхать в «Жемчужине Донетчины», но льготных путевок на всех не хватило
• В краеведческом музее открылась выставка об истории письменности
• От 7 ноября до 24 августа: как изменились украинские праздники за годы независимости
8 ноября 2017
• В аптеках появилась вакцина от гриппа
• На Химике скоро заработает флюорограф
• ООШ №11 отличилась на всеукраинском конкурсе
• Из-за чего ломаются мусоровозы
• Автономное отопление на Масложире: горячей воды не будет
• «Бетонмашу» дали тепло, общежитие «Славтяжмаша» продолжает мерзнуть
• Переселенцы и общественники Славянска встретились с чиновниками профильного министерства
• Молодежный совет сформирован, но вопросы остались
• Нужен ли Славянску статус города-курорта
• В Славянске может появиться бюджет участия
• «Славгорводоканалу» дали миллион, чтобы заплатить «Воде Донбасса»
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• Уайлдер молниеносно нокаутировал Стиверна и вызвал на бой Джошуа
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3 ноября 2017
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Заседание Ленинского районного суда Харькова, на котором должно было слушаться 6 ноября дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, не сотсоялось.