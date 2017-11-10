Суд отказал Олегу Власову в удовлетворении его требований

После увольнения с занимаемой должности в декабре 2016 года глава районной администрации обратился в суд с исковым заявлением, где требовал отменить распоряжение главы ДонОГА "О кадрах" от 12.12.2016 г. Кроме того, Олег Власов просил восстановить его на работе и выплатить ему среднюю месячную зарплату за период вынужденного прогула. Незаконность губернаторского распоряжения заявитель аргументировал тем, что издано оно было в то время, когда он пребывал на излечении, а это прямо противоречит нормам трудового законодательства.

На первых стадиях процесса ответчиком выступала облгосадминистрация, но поскольку выплата заработной платы осуществляется по месту работы, к делу в статусе соответчика подключили и администрацию Славянского района. При этом представители обоих учреждений отрицали справедливость исковых требований, упирая на то, что администрации не имеют полномочий решать кадровые вопросы такого уровня - это прерогатива верховной власти. Президентское распоряжение о смещении Власова, напомним, датировано 9 ноября 2016 г. О больничном листе Олега Власова в момент подписания распоряжения об увольнении, по словам защитников, в области и районе известно не было.

На состоявшемся 7 ноября заседании судья снова заслушал стороны процесса и изучил привлеченные к делу документы, после чего вынес свой вердикт - отказать заявителю по всем пунктам иска. До получения на руки и изучения текста резолюции комментировать решение суда Олег Власов отказывается, но признается, что это стало для него полной неожиданностью, ибо в своей правоте он был уверен. Также он сообщил, что намерен обжаловать решение в суде высшей инстанции.