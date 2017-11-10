В Славянске вандалы поглумились над мемориальным объектом

|10 ноября 2017
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Начало текущей недели ознаменовалось для Славянска неприятным инцидентом: на Торецкой набережной неизвестные лица опрокинули памятный камень, установленный в честь 70-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.
О происшествии в редакцию «ТВ плюс» сообщил председатель городской общественной организации «Союз. Чернобыль. Украина» Сергей Храптович, который первым обнаружил повреждение объекта. Приехав по приглашению общественника на Торецкую набережную, мы обнаружили вывороченный из земли памятный камень, установленный здесь три года назад в рамках создания сквера Соборности. Напомним, что осенью 2014 года активисты организации «Союз. Чернобыль. Украина» и студенты Славянского машиностроительного лицея заложили Аллею чернобыльской славы. Тогда на набережной были высажены деревья, обустроены лавочки и установлен гранитный памятный знак.
Комментируя произошедшее, Сергей Храптович рассказал, что уже давно обращается в горисполком и органы правопорядка с просьбой оборудовать перекресток улиц Свободы и Торской (Коммунаров) камерой видеонаблюдения. Это позволило бы контролировать не только движение автотранспорта, но и рекреационную зону набережной, давая хоть какой-то шанс на поимку неизвестных злоумышленников. Далее обещаний чиновников дело пока не идет. Тем временем, отсутствие присмотра за территорией приводит к ее «нецелевому» использованию: высаженные на аллее деревья погублены козами, которых пасут здесь местные жители, зона культурного отдыха захламлена отходами отдыха некультурного, а объекты инфраструктуры регулярно подвергаются повреждениям.
По факту вандализма председатель ГОО «Союз. Чернобыль. Украина» написал заявление в городской отдел полиции, хотя сам признает, что шансов разыскать вредителей крайне мало. Разве что, найдется случайный свидетель правонарушения, который сможет описать внешность злоумышленников. Больше надежды на то, что данный инцидент все же подстегнет городское руководство к скорейшему решению вопроса об обеспечении хотя бы визуального контроля над территорией Торской набережной и расположенной здесь зоной рекреации.
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• А был ли мальчик: в обвинениях против Василия Хоменко суд не увидел состава событий
9 ноября 2017
• Славянск определил предпринимателей года
• Работников социальной сферы поздравили с профессиональным праздником
• Летом дети хотели отдыхать в «Жемчужине Донетчины», но льготных путевок на всех не хватило
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8 ноября 2017
• В аптеках появилась вакцина от гриппа
• На Химике скоро заработает флюорограф
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• Из-за чего ломаются мусоровозы
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• «Бетонмашу» дали тепло, общежитие «Славтяжмаша» продолжает мерзнуть
• Переселенцы и общественники Славянска встретились с чиновниками профильного министерства
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• Уайлдер молниеносно нокаутировал Стиверна и вызвал на бой Джошуа
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Начало текущей недели ознаменовалось для Славянска неприятным инцидентом: на Торецкой набережной неизвестные лица опрокинули памятный камень, установленный в честь 70-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.