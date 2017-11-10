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Фотофакт

Славянск глазами пешехода

В Славянске вандалы поглумились над мемориальным объектом

Павел Коротенко
10 ноября 2017 Просмотров: 109 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Памятный камень в честь 70-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков был установлен на Торской набережной 26 октября 2014 года. Фото - Павел Коротенко.

Начало текущей недели ознаменовалось для Славянска  неприятным инцидентом: на Торецкой набережной неизвестные лица опрокинули памятный камень, установленный в честь 70-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.

О происшествии в редакцию «ТВ плюс» сообщил председатель городской общественной организации «Союз. Чернобыль. Украина» Сергей Храптович, который первым обнаружил повреждение объекта. Приехав по приглашению общественника на Торецкую набережную, мы обнаружили вывороченный из земли памятный камень, установленный здесь три года назад в рамках создания сквера Соборности. Напомним, что осенью 2014 года активисты организации «Союз. Чернобыль. Украина» и студенты Славянского машиностроительного лицея заложили Аллею чернобыльской славы. Тогда на набережной были высажены деревья, обустроены лавочки и установлен гранитный памятный знак. 

Комментируя произошедшее, Сергей Храптович рассказал, что уже давно обращается в горисполком и органы правопорядка с просьбой оборудовать перекресток улиц Свободы и Торской (Коммунаров) камерой видеонаблюдения. Это позволило бы контролировать не только движение автотранспорта, но и рекреационную зону набережной, давая хоть какой-то шанс на поимку неизвестных злоумышленников. Далее обещаний чиновников дело пока не идет. Тем временем, отсутствие присмотра за территорией приводит к ее «нецелевому» использованию: высаженные на аллее деревья погублены козами, которых пасут здесь местные жители, зона культурного отдыха захламлена отходами отдыха некультурного, а объекты инфраструктуры регулярно подвергаются  повреждениям.

По факту вандализма председатель ГОО «Союз. Чернобыль. Украина» написал заявление в городской отдел полиции, хотя сам признает, что шансов разыскать вредителей крайне мало. Разве что, найдется случайный свидетель правонарушения, который сможет описать внешность злоумышленников. Больше надежды на то, что данный инцидент все же подстегнет городское руководство к скорейшему решению вопроса об обеспечении хотя бы визуального контроля над территорией Торской набережной и расположенной здесь зоной рекреации.

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Комментарии к статье «В Славянске вандалы поглумились над мемориальным объектом»

Начало текущей недели ознаменовалось для Славянска  неприятным инцидентом: на Торецкой набережной неизвестные лица опрокинули памятный камень, установленный в честь 70-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.

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