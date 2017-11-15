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Фотофакт

Есть, где присесть

У СТрУ опять украли кабель

Антон Скворцов
15 ноября 2017 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

После продолжительного затишья вновь активизировались «троллейбусные» воры.

На прошлой неделе с недействующего маршрута №5, на участке между школой №8 и молокозаводом, неизвестные срезали около 130 метров контактного провода. Заявление о случившемся направлено в горотдел полиции.

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Комментарии к статье «У СТрУ опять украли кабель»

После продолжительного затишья вновь активизировались «троллейбусные» воры.

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