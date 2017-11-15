У СТрУ опять украли кабель

|15 ноября 2017
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После продолжительного затишья вновь активизировались «троллейбусные» воры.
На прошлой неделе с недействующего маршрута №5, на участке между школой №8 и молокозаводом, неизвестные срезали около 130 метров контактного провода. Заявление о случившемся направлено в горотдел полиции.
15 ноября 2017
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Начало текущей недели ознаменовалось для Славянска неприятным инцидентом: на Торецкой набережной неизвестные лица опрокинули памятный камень, установленный в честь 70-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.
— 10 ноября 2017 —
Донецкий окружной суд 7 ноября завершил рассмотрение иска экс-председателя Славянской райгосадминистрации Олега Власова и вынес свой вердикт.
— 10 ноября 2017 —
Заседание Ленинского районного суда Харькова, на котором должно было слушаться 6 ноября дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, не сотсоялось.
— 10 ноября 2017 —
Судебное рассмотрение административного протокола в отношении председателя ОО «Слов'янська січ» Василия Хоменко проходило 7 ноября.
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15 ноября 2017
• Кто виноват и что делать, если по вашему адресу зарегистрированы посторонние
• Славянцы будут решать, что написать на памятном знаке в парке
• Для Славянска разработали схему санитарной очистки города
• Рекордный трофей женской сборной США и итоговый турнир АТР в Лондоне
• Швеция не пустила Италию на мировой мундиаль
• Сборная Славянска выиграла командный зачет Кубка Донецкой области по вольной борьбе
• Татьяна Мароха и Алина Шилова – призеры чемпионата Украины по дзюдо
• В Славянске состоялось первенство по быстрым шахматам
• В Шелковичном парке открыли футбольную площадку с искусственным покрытием. Одну из четырех, выделенных для Славянска
14 ноября 2017
• Жителям Масложира досаждают фуры
• Активисты довели: подрядчики стали нападать на журналистов
• На Масложире начался монтаж автономного отопления
• Стадион имени Скиданова: слово за госоветом
• Центру соцслужб прибавится работы
• Два детских сада на Вокзальной объединят
13 ноября 2017
• В микрорайоне Химик волонтер в одиночку ремонтирует школьную спортивную площадку
• «Лежачих полицейских» в переулке Виноградном, 3, сделают из асфальта
10 ноября 2017
• С 1 ноября запрещена ловля рыбы в зимовальных ямах
• В Славянске вандалы поглумились над мемориальным объектом
• Горсовет поднял зарплату подрядчикам
• Содержимое капсулы времени пока остается загадкой
• Суд отказал Олегу Власову в удовлетворении его требований
• Дело Штепы могут начать слушать заново
• А был ли мальчик: в обвинениях против Василия Хоменко суд не увидел состава событий
9 ноября 2017
• Славянск определил предпринимателей года
• Работников социальной сферы поздравили с профессиональным праздником
• Летом дети хотели отдыхать в «Жемчужине Донетчины», но льготных путевок на всех не хватило
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Комментарии к статье «У СТрУ опять украли кабель»
После продолжительного затишья вновь активизировались «троллейбусные» воры.