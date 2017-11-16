Вспышку кори в Славянске пока не купировали

На понедельник, 13 ноября, в Славянске и Славянском районе было зарегистрировано 14 случаев кори. В городе болеют 11 человек - 9 детей и двое взрослых. Трое юных жителей Былбасовки, с которых началась вспышка, уже выздоровели. Об этом рассказала начальник городского отдела здравоохранения Елена Джим.

Корь в Славянск завезли дети из района, побывавшие в Одессе. С высокой температурой их положили в городскую детскую больницу. Сыпь у заболевших появилась лишь спустя два дня. До этого времени они успели проконтактировать с семиклассником ООШ №12, который с мамой пришел на консультацию к врачу в больницу.

В итоге на данном этапе среди заболевших - учащиеся разных классов школ №12 и №7. Все они находятся на домашнем лечении под наблюдением медиков. Из взрослых вирус подхватили один медработник и родитель больного ребенка. Последний случай был зафиксирован 6 ноября. Поэтому о том, что вспышку кори в масштабах города удалось купировать, говорить пока рано. По словам Елены Джим, нужно подождать, пока с момента последнего случая инфицирования пройдет 21 день.

Отметим, что все заболевшие дети не привиты от кори.

- Вакцины в Славянске имеются. Поэтому, если непривитый ребенок не контактировал с учащимися данных школ, имеет смысл пройти вакцинацию. Иммунитет к заболеванию вырабатывается в организме за 28 дней, - говорит начальник горздрава. - В случае, когда ребенок находится в контактной группе риска, следует по поводу вакцинации посоветоваться с семейным или участковым врачом.

После того, как вспышка завершится, медики советуют сделать прививки от кори и контактным детям.

- Вакцина на всю жизнь создает в организме иммунную память к инфекции кори, - говорит Елена Джим.

Добавим, что на данный момент вспышка кори зафиксирована в Одесской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Здесь обще количество заболевших превысило 1,5 тыс. человек. Минздрав пошел на беспрецедентные меры - непривитые дети особым распоряжением министерства не допускаются к занятиям в школе и посещению детских дошкольных учреждений. Кроме того, вспышка кори фиксируется и в Запорожье. Здесь на начало ноября заболели 42 человека, все они непривиты из-за отказа от вакцинации или по причине того, что еще не достигли годовалого возраста, в котором делается первая прививка от этого заболевания.