На аллее Славы вандалы снова повредили стенд

|16 ноября 2017
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Несколько дней назад горожане обратили внимание на поврежденное состояние одного из стендов, расположенных на аллее Славы. Кто разбил конструкцию – традиционно не установлено.
Стоит отметить, что атаки на аллею Славы вандалы совершают не впервые – разрушение ее стендов началось практически сразу после их монтажа. С разной степенью оперативности объект восстанавливали, однако в целостном виде сохранялся он недолго. После каждого акта вандализма в Славянске оживлялось обсуждение того, как можно обеспечить памятному месту надлежащую охрану. Чаще всего все сводилось к предложению оборудовать данную территорию системой видеонаблюдения и усилить патрулирование зоны нарядами правоохранителей. Нулевую результативность обсуждений наглядно демонстрирует последний инцидент.
Тенденция невольно порождает вопрос – кто кого? Причем, задавая его, мы не ограничиваемся формулой «городская власть – вандалы». Корректнее, на наш взгляд, говорить «город – вандалы», имея в виду все население Славянска. Ведь для думающего человека очевидно, что вандалы не появляются из ниоткуда и существуют не в вакууме – их порождает и поощряет своим безразличием социум. Общество, конечно, не может быть однородным, в нем всегда найдется место и белой вороне, и паршивой овце. Но общий уровень цивилизованности общества определяется соотношением этих компонентов. В нашем случае соотношение, увы, не в пользу цивилизации.
Аллея Славы – отличное тому подтверждение. Напомним, что последняя реконструкция аллеи, последовавшая за очередным резонансным актом вандализма, закончилась тем, что из композиции убрали центральную стелу, наиболее подвергшуюся разрушениям. Позже коммунальники демонтировали еще один разбитый хулиганами щит – теперь от него остался один каркас. Вполне возможно, что и разбитую на днях панель постигнет та же участь. Таким образом, можно констатировать, что вандалы все же побеждают, ибо разрушать они успевают быстрее, чем ответственные службы и общественные организации - строить.
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15 ноября 2017
• Кто виноват и что делать, если по вашему адресу зарегистрированы посторонние
• Славянцы будут решать, что написать на памятном знаке в парке
• Для Славянска разработали схему санитарной очистки города
• Рекордный трофей женской сборной США и итоговый турнир АТР в Лондоне
• Швеция не пустила Италию на мировой мундиаль
• Сборная Славянска выиграла командный зачет Кубка Донецкой области по вольной борьбе
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• В Славянске состоялось первенство по быстрым шахматам
• В Шелковичном парке открыли футбольную площадку с искусственным покрытием. Одну из четырех, выделенных для Славянска
14 ноября 2017
• Жителям Масложира досаждают фуры
• Активисты довели: подрядчики стали нападать на журналистов
• На Масложире начался монтаж автономного отопления
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Комментарии к статье «На аллее Славы вандалы снова повредили стенд»
Несколько дней назад горожане обратили внимание на поврежденное состояние одного из стендов, расположенных на аллее Славы. Кто разбил конструкцию – традиционно не установлено.