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Фотофакт

Есть, где присесть

На аллее Славы вандалы снова повредили стенд

Павел Коротенко
16 ноября 2017 Просмотров: 81 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Судя по тому как часто вандалы атакуют аллею Славы, этот объект является для них своеобразным «местом силы».

Несколько дней назад горожане обратили внимание на поврежденное состояние одного из стендов, расположенных на аллее Славы. Кто разбил конструкцию – традиционно не установлено.

Стоит отметить, что атаки на аллею Славы вандалы совершают не впервые – разрушение ее стендов началось практически сразу после их монтажа. С разной степенью оперативности объект восстанавливали, однако в целостном виде сохранялся он недолго. После каждого акта вандализма в Славянске оживлялось обсуждение того, как можно обеспечить памятному месту надлежащую охрану. Чаще всего все сводилось к предложению оборудовать данную территорию системой видеонаблюдения и усилить патрулирование зоны нарядами правоохранителей. Нулевую результативность обсуждений наглядно демонстрирует последний инцидент. 

Тенденция невольно порождает вопрос – кто кого? Причем, задавая его, мы не ограничиваемся формулой «городская власть – вандалы». Корректнее, на наш взгляд, говорить «город – вандалы», имея в виду все население Славянска. Ведь для думающего человека очевидно, что вандалы не появляются из ниоткуда и существуют не в вакууме – их порождает и поощряет своим безразличием социум. Общество, конечно, не может быть однородным, в нем всегда найдется место и белой вороне, и паршивой овце. Но общий уровень цивилизованности общества определяется соотношением этих компонентов. В нашем случае соотношение, увы, не в пользу цивилизации.

Аллея Славы – отличное тому подтверждение. Напомним, что последняя реконструкция аллеи, последовавшая за очередным резонансным актом вандализма, закончилась тем, что из композиции убрали центральную стелу, наиболее подвергшуюся разрушениям. Позже коммунальники демонтировали еще один разбитый хулиганами щит – теперь от него остался один каркас. Вполне возможно, что и разбитую на днях панель постигнет та же участь. Таким образом, можно констатировать, что вандалы все же побеждают, ибо разрушать они успевают быстрее, чем ответственные службы и общественные организации - строить.

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Комментарии к статье «На аллее Славы вандалы снова повредили стенд»

Несколько дней назад горожане обратили внимание на поврежденное состояние одного из стендов, расположенных на аллее Славы. Кто разбил конструкцию – традиционно не установлено.

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