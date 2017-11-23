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Фотофакт

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В Славянске горел один из корпусов АИЗа

Павел Коротенко
23 ноября 2017 Просмотров: 88 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
На минувшей неделе на территории Славянска произошло 8 пожаров. В частности, 6 возгораний - в частном секторе, 1 - в здании бывшего арматурно-изоляторного завода.

Согласно информации, размещенной на сайте Гослужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, сигнал о заброшенном горящем здании по улице Добровольского поступил на телефон службы спасения 18 ноября около 19:00.

На место происшествия оперативно прибыла команда 6-го пожарно-спасательного отряда - 10 человек личного состава и 4 единица техники. Спасатели установили, что возгорание возникло в 3-этажном административном здании, входящем в промышленный комплекс бывшего арматурно-изоляторного завода. Напомним, что за последние 3 года на территории предприятия активно ведется демонтаж строительных конструкций, преимущественно металлических. На момент пожара пострадавшее здание уже несколько лет не эксплуатировалось.

Основной очаг возгорания спасатели локализовали к 19:48, однако для окончательной ликвидации чрезвычайной ситуации потребовалось еще около полутора часов. По предварительным оценкам, в результате происшествия сгорела кровля здания площадью 450 кв. м, разрушено перекрытие между 2 и 3 этажами (270 кв. м). Кроме того, огонь уничтожил 24 оконных блока. 

Комментируя причину пожара, пользователи социальных сетей высказали широкий спектр предположений – от неумышленного до умышленного поджога. Официальная версии произошедшего пока не озвучивается.

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Комментарии к статье «В Славянске горел один из корпусов АИЗа»

Согласно информации, размещенной на сайте Гослужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, сигнал о заброшенном горящем здании по улице Добровольского поступил на телефон службы спасения 18 ноября около 19:00.

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