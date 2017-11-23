В Славянске горел один из корпусов АИЗа

Согласно информации, размещенной на сайте Гослужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, сигнал о заброшенном горящем здании по улице Добровольского поступил на телефон службы спасения 18 ноября около 19:00.

На место происшествия оперативно прибыла команда 6-го пожарно-спасательного отряда - 10 человек личного состава и 4 единица техники. Спасатели установили, что возгорание возникло в 3-этажном административном здании, входящем в промышленный комплекс бывшего арматурно-изоляторного завода. Напомним, что за последние 3 года на территории предприятия активно ведется демонтаж строительных конструкций, преимущественно металлических. На момент пожара пострадавшее здание уже несколько лет не эксплуатировалось.

Основной очаг возгорания спасатели локализовали к 19:48, однако для окончательной ликвидации чрезвычайной ситуации потребовалось еще около полутора часов. По предварительным оценкам, в результате происшествия сгорела кровля здания площадью 450 кв. м, разрушено перекрытие между 2 и 3 этажами (270 кв. м). Кроме того, огонь уничтожил 24 оконных блока.

Комментируя причину пожара, пользователи социальных сетей высказали широкий спектр предположений – от неумышленного до умышленного поджога. Официальная версии произошедшего пока не озвучивается.