|23 ноября 2017
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Согласно информации, размещенной на сайте Гослужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, сигнал о заброшенном горящем здании по улице Добровольского поступил на телефон службы спасения 18 ноября около 19:00.
На место происшествия оперативно прибыла команда 6-го пожарно-спасательного отряда - 10 человек личного состава и 4 единица техники. Спасатели установили, что возгорание возникло в 3-этажном административном здании, входящем в промышленный комплекс бывшего арматурно-изоляторного завода. Напомним, что за последние 3 года на территории предприятия активно ведется демонтаж строительных конструкций, преимущественно металлических. На момент пожара пострадавшее здание уже несколько лет не эксплуатировалось.
Основной очаг возгорания спасатели локализовали к 19:48, однако для окончательной ликвидации чрезвычайной ситуации потребовалось еще около полутора часов. По предварительным оценкам, в результате происшествия сгорела кровля здания площадью 450 кв. м, разрушено перекрытие между 2 и 3 этажами (270 кв. м). Кроме того, огонь уничтожил 24 оконных блока.
Комментируя причину пожара, пользователи социальных сетей высказали широкий спектр предположений – от неумышленного до умышленного поджога. Официальная версии произошедшего пока не озвучивается.
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• В Славянске горел один из корпусов АИЗа
22 ноября 2017
• «Шахтер» разгромлен в Неаполе
• Проект реконструкции опорной школы наконец получил экспертную оценку
• Праздник ведической культуры
• «Молодая семья-2017» живет в Славянске
• На Масложире монтируют автономные котлы
• Ремонт тротуаров: подрядчикам предъявили претензии
• Заседание районной коллегии: соцзащита в Черкасской ОТГ и мусорный «апокалипсис» в Былбасовке
• Парк и бульвар Пушкина превратят в «зеленый ансамбль»
• В «Локомотиве» открылся зал вольной борьбы
• В больнице микрорайона Семеновка открыли детское отделение
21 ноября 2017
• «Серебро» Волошина и «бронза» Прыткова
• В Славянске прошел чемпионат по боевому джиу-джитсу
• Лондонский трофей Григора Димитрова
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Комментарии к статье «В Славянске горел один из корпусов АИЗа»
Согласно информации, размещенной на сайте Гослужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, сигнал о заброшенном горящем здании по улице Добровольского поступил на телефон службы спасения 18 ноября около 19:00.