Вблизи Славянска произошла смертельная авария

Дорожно-транспортное происшествие с погибшими и пострадавшими произошло неподалеку от Славянска 19 ноября.

Трагедия случилась в результате лобового столкновения автомобилей «Mitsubishi» и «Dacia» около 5:20 на 670-м километре автодороги «Киев-Должанский».

В результате ДТП 31-летний водитель и 52-летний пассажир «Dacia» погибли на месте, водитель и пассажир внедорожника госпитализированы.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией согласно ст. 286 ч. 3 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких людей). Обстоятельства случившегося выясняются.