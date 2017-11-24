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Фотофакт

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Вблизи Славянска произошла смертельная авария

Антон Скворцов
24 ноября 2017 Просмотров: 79 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Дорожно-транспортное происшествие с погибшими и пострадавшими произошло неподалеку от Славянска 19 ноября.

Трагедия случилась в результате лобового столкновения автомобилей «Mitsubishi» и «Dacia» около 5:20 на 670-м километре автодороги «Киев-Должанский». 

В результате ДТП 31-летний водитель и 52-летний пассажир «Dacia» погибли на месте, водитель и пассажир внедорожника госпитализированы. 

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией согласно ст. 286 ч. 3 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких людей). Обстоятельства случившегося выясняются. 

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Комментарии к статье «Вблизи Славянска произошла смертельная авария»

Дорожно-транспортное происшествие с погибшими и пострадавшими произошло неподалеку от Славянска 19 ноября.

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