|24 ноября 2017
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Дорожно-транспортное происшествие с погибшими и пострадавшими произошло неподалеку от Славянска 19 ноября.
Трагедия случилась в результате лобового столкновения автомобилей «Mitsubishi» и «Dacia» около 5:20 на 670-м километре автодороги «Киев-Должанский».
В результате ДТП 31-летний водитель и 52-летний пассажир «Dacia» погибли на месте, водитель и пассажир внедорожника госпитализированы.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией согласно ст. 286 ч. 3 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких людей). Обстоятельства случившегося выясняются.
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• Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО
• Пьяный водитель сбил пешехода
• Вблизи Славянска произошла смертельная авария
• Славянску обещают два новых троллейбуса
• Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова
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• Реформа ЖКХ: стимул к объединению жильцов
23 ноября 2017
• Почему горсовет не помогает полиции
• День достоинства и свободы по-славянски
• В Славянске стартовало строительство административного центра
• Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена
• Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен
• В Славянске стали чаще болеть туберкулезом
• В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко
• В Славянске горел один из корпусов АИЗа
22 ноября 2017
• «Шахтер» разгромлен в Неаполе
• Проект реконструкции опорной школы наконец получил экспертную оценку
• Праздник ведической культуры
• «Молодая семья-2017» живет в Славянске
• На Масложире монтируют автономные котлы
• Ремонт тротуаров: подрядчикам предъявили претензии
• Заседание районной коллегии: соцзащита в Черкасской ОТГ и мусорный «апокалипсис» в Былбасовке
• Парк и бульвар Пушкина превратят в «зеленый ансамбль»
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Дорожно-транспортное происшествие с погибшими и пострадавшими произошло неподалеку от Славянска 19 ноября.