Пьяный водитель сбил пешехода

|24 ноября 2017
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В минувший четверг, 16 ноября, на перекрестке улиц Банковской (Юн. Коммунаров) и Васильевской (Окт. Революции) произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом в полицию сообщили свидетели аварии.
Очевидцы рассказали, что когда пострадавшая шла через проезжую часть по пешеходному переходу, ее сбил ВАЗ-2115. Водителем автомобиля оказался 36-летний местный житель. Мужчина едва стоял на ногах. Увидев это, свидетели ДТП устроили самосуд с рукоприкладством. Подъехавшие полицейские забрали водителя у разъяренных граждан и предложили ему пройти освидетельствование с помощью алкотестера. Согласно показаниям прибора, содержание алкоголя в крови оказалось равным 3,2 промилле, что соответствует тяжкой степени алкогольного опьянения.
45-летняя пострадавшая была госпитализирована. Открыто уголовное производство согласно ч. 1 ст. ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Кроме того, на водителя составлен админпротокол согласно ч. 1 ст. 130 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». На данный момент он лишен водительских прав.
Стоит отметить, что накануне случившей аварии в Славянске произошли еще два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В одном случае пострадал 13-летний мальчик, в другом 48-летний мужчина, сообщает Славянский горотдел полиции.
ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в районе школы №1 на улице Свободы около 17:40. Прибывшие по вызову на место происшествия полицейские установили, что подросток перебегал проезжую часть и на полном ходу ударился о боковую дверь автомобиля «Kia».
Спустя час поступило еще одно сообщение о дорожной аварии. Она случилась возле остановки на улице Современной: 38-летний водитель внедорожника «Toyota Prado» сбил мужчину 1971 г. р.
С травмами различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в больницу. Мужчина, которого сбила «Тойота», находился в тяжелом состоянии.
По факту обоих ДТП открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Правоохранители проверяют все обстоятельства случившегося.
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• Вблизи Славянска произошла смертельная авария
• Славянску обещают два новых троллейбуса
• Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова
• Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры
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23 ноября 2017
• Почему горсовет не помогает полиции
• День достоинства и свободы по-славянски
• В Славянске стартовало строительство административного центра
• Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена
• Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен
• В Славянске стали чаще болеть туберкулезом
• В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко
• В Славянске горел один из корпусов АИЗа
22 ноября 2017
• «Шахтер» разгромлен в Неаполе
• Проект реконструкции опорной школы наконец получил экспертную оценку
• Праздник ведической культуры
• «Молодая семья-2017» живет в Славянске
• На Масложире монтируют автономные котлы
• Ремонт тротуаров: подрядчикам предъявили претензии
• Заседание районной коллегии: соцзащита в Черкасской ОТГ и мусорный «апокалипсис» в Былбасовке
• Парк и бульвар Пушкина превратят в «зеленый ансамбль»
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Комментарии к статье «Пьяный водитель сбил пешехода»
В минувший четверг, 16 ноября, на перекрестке улиц Банковской (Юн. Коммунаров) и Васильевской (Окт. Революции) произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом в полицию сообщили свидетели аварии.