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Фотофакт

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Пьяный водитель сбил пешехода

Антон Скворцов
24 ноября 2017 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В минувший четверг, 16 ноября, на перекрестке улиц Банковской (Юн. Коммунаров) и Васильевской (Окт. Революции) произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом в полицию сообщили свидетели аварии.

Очевидцы рассказали, что когда пострадавшая шла через проезжую часть по пешеходному переходу, ее сбил ВАЗ-2115. Водителем автомобиля оказался 36-летний местный житель. Мужчина едва стоял на ногах. Увидев это, свидетели ДТП устроили самосуд с рукоприкладством. Подъехавшие полицейские забрали водителя у разъяренных граждан и предложили ему пройти освидетельствование с помощью алкотестера. Согласно показаниям прибора, содержание алкоголя в крови оказалось равным 3,2 промилле, что соответствует тяжкой степени алкогольного опьянения. 

45-летняя пострадавшая была госпитализирована. Открыто уголовное производство согласно ч. 1 ст. ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Кроме того, на водителя составлен админпротокол согласно ч. 1 ст. 130 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». На данный момент он лишен водительских прав.

Стоит отметить, что накануне случившей аварии в Славянске произошли еще два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В одном случае пострадал 13-летний мальчик, в другом 48-летний мужчина, сообщает Славянский горотдел полиции. 

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в районе школы №1 на улице Свободы около 17:40. Прибывшие по вызову на место происшествия полицейские установили, что подросток перебегал проезжую часть и на полном ходу ударился о боковую дверь автомобиля «Kia».

Спустя час поступило еще одно сообщение о дорожной аварии. Она случилась возле остановки на улице Современной: 38-летний водитель внедорожника «Toyota Prado» сбил мужчину 1971 г. р. 

С травмами различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в больницу. Мужчина, которого сбила «Тойота», находился в тяжелом состоянии.

По факту обоих ДТП открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Правоохранители проверяют все обстоятельства случившегося.

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Комментарии к статье «Пьяный водитель сбил пешехода»

В минувший четверг, 16 ноября, на перекрестке улиц Банковской (Юн. Коммунаров) и Васильевской (Окт. Революции) произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом в полицию сообщили свидетели аварии.

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