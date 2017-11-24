В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода

|24 ноября 2017
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Сотрудники полиции выявили подпольный цех по выращиванию конопли, который 45-летний местный житель обустроил в двухэтажной пристройке к балкону.
Во время обыска полицейские изъяли 40 горшков с растениями различных размеров и циклов развития, более 2 килограммов сухой марихуаны и устройства для ее курения, семена, а также разнообразное оборудование для парника: датчики света, воды и влаги, удобрение и прочее.
Как выяснилось, организовать «агроферму» мужчина решил, изучив тематические материалы в интернете. Стены помещения, где росла конопля, он обшил светоотражающим материалом, сконструировал системы вентиляции и подогрева воздуха. Вентиляция выходила во двор многоэтажки и, чтобы соседи не чувствовали специфический запах, умелец использовал для очистки воздуха угольные фильтры. Семена элитных сортов марихуаны приобретал через интернет.
Задержанный пояснил, что коноплю выращивал для собственного употребления. Так ли это на самом деле, предстоит установить следствию.
Кроме того, во время обыска на подоконнике в кухне правоохранители обнаружили патроны калибром 7,62 мм, которые были обмотаны скотчем.
Все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Сведения по данному факту квалифицированы согласно ч. 1 ст. 310 «Незаконный посев или выращивание конопли» и ч. 1 ст. 309 «Незаконное обращение с наркотическими веществами без цели сбыта» УК Украины.
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23 ноября 2017
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• Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен
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• В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко
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Сотрудники полиции выявили подпольный цех по выращиванию конопли, который 45-летний местный житель обустроил в двухэтажной пристройке к балкону.