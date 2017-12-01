У пенсионерки выманили 17000 гривен

Злоумышленница пришла к пенсионерке под видом социального работника. Она рассказала, что в стране началась денежная реформа, и в оборот вводятся купюры нового образца. При этом аферистка проявила «заботу»: чтобы престарелой женщине не пришлось стоять в долгих очередях, та предложила ей обменять деньги на месте. Доверчивая старушка достала все сбережения и отдала «соцработнице». Та сделала вид, что переписывает номера купюр, и в итоге забрала всю сумму, заверив, что завтра принесет новые денежные знаки.

На следующий день мошенница, естественно, не появилась, а женщина, поняв, что ее обманули, рассказала обо всем своему внуку. Тот сразу же обратился в полицию.

По данному факту открыто уголовное производство согласно ст. 190 «Мошенничество» УК Украины.

Полиция обращается к жителям города с убедительной просьбой, предостерегать пожилых родственников от общения с сомнительными личностями и ни в коем случае не отдавать им деньги под каким бы то ни было предлогом.