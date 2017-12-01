На мосту через Торец столкнулись три автомобиля

|1 декабря 2017
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Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на мосту на улице Свободы 23 ноября.
По данным управления патрульной полиции Краматорска и Славянска, водитель «ВАЗа» нарушил скоростной режим и дистанцию. В результате автомобиль столкнулся с двигавшимся в попутном направлении «Skoda Octavia», который зацепил еще один - «Kia Soul». К счастью, обошлось без пострадавших: поврежденными оказались только транспортные средства.
На водителя «ВАЗа» был составлен протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств). Кроме того, мужчину ожидает еще и штраф за отсутствие страховки.
Патрульная полиция напоминает, что гололед на дорогах и тротуарах часто становятся причиной опасных ситуаций как для пешеходов, так и для водителей. Чтобы не попасть в аварию, водители должны помнить правила вождения в непогоду: не отвлекаться от управления автомобилем, избегать резкого торможения и соблюдать скоростной режим.
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• Музыканты из Берлина показали славянцам, как они чувствуют украинскую народную музыку
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• Самая сильная женщина планеты проведет благотворительный мастер-класс в Славянске
• Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии
29 ноября 2017
• Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры
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• Славянский районный совет не может определиться с программой «Донецкий куркуль»
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• Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинка"
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Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на мосту на улице Свободы 23 ноября.