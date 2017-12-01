На мосту через Торец столкнулись три автомобиля

По данным управления патрульной полиции Краматорска и Славянска, водитель «ВАЗа» нарушил скоростной режим и дистанцию. В результате автомобиль столкнулся с двигавшимся в попутном направлении «Skoda Octavia», который зацепил еще один - «Kia Soul». К счастью, обошлось без пострадавших: поврежденными оказались только транспортные средства.

На водителя «ВАЗа» был составлен протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств). Кроме того, мужчину ожидает еще и штраф за отсутствие страховки.

Патрульная полиция напоминает, что гололед на дорогах и тротуарах часто становятся причиной опасных ситуаций как для пешеходов, так и для водителей. Чтобы не попасть в аварию, водители должны помнить правила вождения в непогоду: не отвлекаться от управления автомобилем, избегать резкого торможения и соблюдать скоростной режим.