Два выходных – две аварии

Еще две аварии с разницей в один день случились на прошедших выходных в центре Славянска и микрорайоне Химик.

Как сообщает управление патрульной полиции Славянска и Краматорска, в субботу, 25 ноября, на улице Добровольского автомобиль «ВАЗ» врезался в опору линии электропередач. Прибывшие на место происшествия патрульные в процессе общения с водителем выяснили, что тот лишен прав и к тому же имеет признаки алкогольного опьянения. При этом от освидетельствования мужчина отказался. В итоге нарушения «потянули» сразу на три админпротокола: по ч. 2 ст. 130 (управление в нетрезвом виде), ч. 3 ст. 126 (управление без документов) и ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее аварию).

На следующий день, 26 ноября, на парковке возле магазина на улице Донской водитель «Волги», сдавая назад, ударил в бок «ВАЗ» и помял ему заднюю дверь. Виновник ДТП предпочел скрыться с места происшествия, однако позже был задержан патрульными и доставлен в горотдел полиции для дачи пояснений и составления админпротокола.