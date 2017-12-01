Два выходных – две аварии

|1 декабря 2017
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Еще две аварии с разницей в один день случились на прошедших выходных в центре Славянска и микрорайоне Химик.
Как сообщает управление патрульной полиции Славянска и Краматорска, в субботу, 25 ноября, на улице Добровольского автомобиль «ВАЗ» врезался в опору линии электропередач. Прибывшие на место происшествия патрульные в процессе общения с водителем выяснили, что тот лишен прав и к тому же имеет признаки алкогольного опьянения. При этом от освидетельствования мужчина отказался. В итоге нарушения «потянули» сразу на три админпротокола: по ч. 2 ст. 130 (управление в нетрезвом виде), ч. 3 ст. 126 (управление без документов) и ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее аварию).
На следующий день, 26 ноября, на парковке возле магазина на улице Донской водитель «Волги», сдавая назад, ударил в бок «ВАЗ» и помял ему заднюю дверь. Виновник ДТП предпочел скрыться с места происшествия, однако позже был задержан патрульными и доставлен в горотдел полиции для дачи пояснений и составления админпротокола.
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• Музыканты из Берлина показали славянцам, как они чувствуют украинскую народную музыку
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• Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии
29 ноября 2017
• Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры
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• Славянский районный совет не может определиться с программой «Донецкий куркуль»
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• Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинка"
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Еще две аварии с разницей в один день случились на прошедших выходных в центре Славянска и микрорайоне Химик.