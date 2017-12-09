У жителя Славянска изъяли 2 кг марихуаны

|9 декабря 2017
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Получив информацию о том, что местный житель хранит и употребляет марихуану, работники уголовного розыска после получения разрешения суда пришли к нему домой.
При обыске квартиры полицейские обнаружили пакет с каннабисом и устройства для его употребления. Кроме того, в углу кухни нашли патроны.
59-летний мужчина рассказал, что курит «травку» с 14 лет, причем выращивает ее самостоятельно - в посадке неподалеку от дома.
Марихуана и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. По предварительным оценкам, их стоимость на черном рынке составляет более 15 тысяч гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта) УК Украины.
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7 декабря 2017
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• Пешеходов штрафовать, гимнастический зал открыть, зарплату мэру урезать - о чем славянцы просят власть
• Славянцы пытаются наладить систему сбора и утилизации отработанных батареек
• Друзья парка «Шелковичный» ищут формат сотрудничества с городской властью
6 декабря 2017
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• Область просит Славянск отдать «Лесную сказку». Горсовет в раздумьях
• Реванш «Баварии», лидерство «Ромы» и рекорд «Барселоны»
• ФК «Славянск» стартовал с победы
• Славянские кикбоксеры успешно выступили в Константиновке
• Дзюдоистки Славянска отличились на Всеукраинском турнире в Харькове
• Международные игры боевых искусств
• Спортсмены БК «Триада» завоевали четыре медали на чемпионате Европы по джиу-джитсу
• В ООШ №16 прорвало отопление
• Дмитрий Кравченко и Денис Бигунов получили медали
• Школьники перешагнули эпидпорог
• Людей продолжают сбивать на переходах и при новых светильниках
• Славянцев призывают помочь бездомным
• Проходят взрослые, гуляют дети
• В общественном совете Славянска изменился персональный состав
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Комментарии к статье «У жителя Славянска изъяли 2 кг марихуаны»
Получив информацию о том, что местный житель хранит и употребляет марихуану, работники уголовного розыска после получения разрешения суда пришли к нему домой.