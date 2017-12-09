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Фотофакт

Проходят взрослые, гуляют дети

У жителя Славянска изъяли 2 кг марихуаны

Антон Скворцов
9 декабря 2017 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Получив информацию о том, что местный житель хранит и употребляет марихуану, работники уголовного розыска после получения разрешения суда пришли к нему домой. 

При обыске квартиры полицейские обнаружили пакет с каннабисом и устройства для его употребления. Кроме того, в углу кухни нашли патроны. 

59-летний мужчина рассказал, что курит «травку» с 14 лет, причем выращивает ее самостоятельно - в посадке неподалеку от дома.

Марихуана и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. По предварительным оценкам, их стоимость на черном рынке составляет более 15 тысяч гривен. 

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта) УК Украины.

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Комментарии к статье «У жителя Славянска изъяли 2 кг марихуаны»

Получив информацию о том, что местный житель хранит и употребляет марихуану, работники уголовного розыска после получения разрешения суда пришли к нему домой. 

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