Как это делается в Славянске: кто ртуть нашел, тот ее и хранит

|13 декабря 2017
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Несколько дней назад в полицейской сводке и местных СМИ прошла информация о том, что житель города нашел в доставшемся по наследству гараже около килограмма ртути, содержащейся в стеклянной бутылке. Ядовитое вещество продолжает храниться у мужчины - забрать его оказалось некому.
Обнаружив опасную находку, славянец позвонил в полицию, сотрудники которой составили по факту протокол. На место приезжали и спасатели, однако изъять ртуть отказались, объяснив, что по уставным документам их служба не может заниматься хранением и утилизацией данного вещества.
Работники отдела гражданской защиты, в свою очередь, от проблемы также открестились, сославшись на то, что в штате отдела не предусмотрен специалист, уполномоченный заниматься этой категорией опасных отходов. В отсутствии законодательных рычагов признались и экологи, вплоть до областного уровня. Круг замкнулся, и тема затихла.
12 декабря ее вернули в информационное поле активисты-общественники, попросив прокомментировать ситуацию сотрудника службы МЧС. Замявшегося спасателя выручил городской голова. Он объяснил, что в вопрос утилизации ртути в Славянске действительно не урегулирован. Ранее, по словам Вадима Ляха, ртуть отвозили на спецпредприятие в Горловку, сейчас ближайший пункт приема этого вещества - Днепр. Причем, надежность новых партнеров для него представляется сомнительной.
Как бы там ни было, проблему нужно решать, подытожил городской голова, пообещав к следующему году подготовить для Славянска профильную программу. В отношении сегодняшнего положения дел Вадим Лях выразил мнение, что заниматься ртутью должны все же спасатели, а город может финансировать связанные с этим затраты. Более конкретный алгоритм действий, по его словам, прозвучит на следующем аппаратном совещании.
В рамках затронутой проблемы нужно сказать, что ранее ртуть принимали в пожарном отряде, который базировался в мкр-не Артема. После реорганизации ведомства подразделение переехало на ул. Труда. Пообщавшись в неофициальном формате с сотрудниками 6-го отряда государственной службы спасения, мы узнали, что сегодня они достаточно часто выезжают на вызовы горожан, разбивших термометры. В таком случае спасатели проводят цикл демеркуризации, т. е. очищают помещение от вредных испарений. Изъятую при этом ртуть девать им тоже некуда. Поэтому сейчас в отряде хранится около 30 кг ртути, найденной другим славянцем еще в прошлом году.
Если копнуть глубже, то всего лишь 10 лет назад руководство Славянска с удовлетворением отчитывалось, что город наконец-то удалось избавить от залежей фосфорного шлама. Ртуть по своим свойствам принадлежит к тому же классу опасных веществ, и накопление ее на территории города чревато крайне нежелательными экологическими последствиями.
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Комментарии к статье «Как это делается в Славянске: кто ртуть нашел, тот ее и хранит»
Несколько дней назад в полицейской сводке и местных СМИ прошла информация о том, что житель города нашел в доставшемся по наследству гараже около килограмма ртути, содержащейся в стеклянной бутылке. Ядовитое вещество продолжает храниться у мужчины - забрать его оказалось некому.