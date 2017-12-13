Директор КАТП объяснил, почему горят баки

В городе продолжают гореть пластиковые баки для мусора. Так, на прошлой неделе в очередной раз огнем были уничтожены три контейнера.

Отвечая на вопрос о причине этого явления, директор КАТП заключил, что ею являются целенаправленные поджоги.

«Баки забиваются листвой и бумагой каким-то гражданином. Второй подходит, посмотрел, что ему мусор бросить некуда, подумал — сейчас я подожгу, его станет меньше, и тогда брошу», - выдвинул неожиданную версию Константин Водопьянов.

После чего он призвал горожан не забывать, что мусорные баки являются не его личной собственностью, а коммунальной, то есть общественной. И поэтому имущество необходимо не уничтожать, а беречь, как зеницу ока.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ