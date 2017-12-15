На Артема подростки угнали машину

Полиция задержала двух подростков, которые ночью угнали машину со двора одного из домов в микрорайоне Артема.

О пропаже владелец «Жигулей» заявил в полицию несколько дней назад, когда утром не обнаружил машину на привычном месте. Автомобиль сотрудники полиции нашли на одной из центральных улиц. При осмотре оказалось, что угонщики похитили аккумулятор.

В результате следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое местных жителей 17-ти и 15-ти лет. Они признались, что проникли внутрь салона, завели двигатель и поехали кататься по городу. Когда закончился бензин, злоумышленники решили оставить машину на улице. Аккумулятор сняли и затем продали на рынке за 250 гривен.

Украденное транспортное средство возвращено владельцу. Открыто уголовное производство в соответствии с ч. 1 ст. 286 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Юными правонарушителями занимается полиция.