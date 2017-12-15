|15 декабря 2017
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Вечером 7 декабря женщину, которая переходила проезжую часть в районе перекрестка улиц Светлодарской (Чубаря) и Торской (Коммунаров), сбил микроавтобус.
Сообщение об этом поступило в дежурную часть Славянского горотдела полиции в 18:00.
Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что под колеса «Фольксвагена» попала 35-летняя местная жительница. Того же возраста оказался и мужчина, который находился за рулем транспортного средства. Было установлено, что пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте, а водитель, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате столкновения женщина получила массу тяжких телесных повреждений: открытую черепномозговую травму, многочисленные переломы костей и другие ранения. «Скорая помощь» отвезла пострадавшую в больницу. По факту случившегося открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством).
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Комментарии к статье «Пьяный водитель сбил женщину»
Вечером 7 декабря женщину, которая переходила проезжую часть в районе перекрестка улиц Светлодарской (Чубаря) и Торской (Коммунаров), сбил микроавтобус.