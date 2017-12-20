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Фотофакт

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В Славянске провели задержание с погоней и стрельбой

Светлана Вьюниченко
20 декабря 2017 Просмотров: 84 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске со стрельбой и погоней задержали рэкетиров. Эту, почти детективную картину, жители города наблюдали вечером 13 декабря.

Как объяснили в пресс-службе областной прокуратуры, 11 декабря в полицию обратился 24-летний местный житель. Парень рассказал, что малознакомые мужчины, угрожая насилием, вымогают у него деньги. Сначала молодой человек попробовал откупиться от рэкетиров суммой в 500 грн. Но после этого злоумышленники потребовали уже 5 тысяч, и славянец обратился к правоохранителям. 

Задержание вымогателей проводилось 13 декабря, в момент передачи им части денег - 2 тыс. грн. Злоумышленники предприняли попытку покинуть место преступления на автомобиле «ВАЗ-2108». Однако из-за того, что полицейские заблокировали их авто, врезались в другую машину, выскочили из своей и пустились бежать. 

Чтобы задержать вымогателей, полицейские применили травматическое оружие с резиновыми пулями. В результате один из злоумышленников - неоднократно судимый 34-летний житель Славянска, получил травматические ранения ног. Пострадавшего доставили в больницу. 

Из автомобиля, на котором прибыли задержанные, полицейские изъяли 2 тыс. грн, нож, телескопическую дубинку и предмет, похожий на пневматический пистолет. Принадлежность данных вещей сейчас устанавливается. 

На сегодняшний день оба вымогателя задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Полицейские объясняют, что это будет содержание под стражей. Досудебное следствие по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) продолжается. Процессуальное руководство в нем осуществляет славянская прокуратура. 

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В Славянске со стрельбой и погоней задержали рэкетиров. Эту, почти детективную картину, жители города наблюдали вечером 13 декабря.

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