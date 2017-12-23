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Фотофакт

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В День святого Николая сорвалось аппаратное совещание и пришлось эвакуировать исполком

Светлана Вьюниченко
21 декабря 2017 Просмотров: 256 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Отнюдь не праздничным выдалось рабочее утро 19 декабря для сотрудников славянского исполкома. Около 9:30 им пришлось эвакуироваться по тревоге. Причиной ЧП стали действия активиста Василия Хоменко, который принес на аппаратное совещание трехлитровую банку с надписью «Ртуть».

Этот «перформанс» стал продолжением выступления общественника на предыдущем совещании, где он возмутился тем, что проблема утилизации ядовитого металла в городе не решается.

Нынешнее совещание пошло наперекосяк с самого начала. Еще до его начала Хоменко поставил емкость - то ли муляж, то ли действительно с опасным содержимым — перед столом президиума, напротив мэра. После чего занял трибуну и начал говорить в мегафон, не дожидаясь, пока ему предоставят слово, и перебив своим выступлением доклад и. о. начальника УЖКХ Ольги Зарубы. Общественник обвинял руководство города в том, что до настоящего момента никто «палец о палец не ударил», чтобы разобраться с вопросом утилизации ртути. 

Вадим Лях заявил, что расценивает поступок Хоменко, принесшего в административное здание ртуть, как теракт, и попросил вызвать полицию. «Она очень вредная. Меньше дышите, Вадим Михайлович», - посоветовал активист. В свою очередь, мэр обратился к отделу здравоохранения с просьбой выяснить, когда наконец откроется отделение областной психиатрической лечебницы для взрослых. 

После того, как Василий Хоменко покинул трибуну, перешли к рассмотрению оперативных вопросов. На двадцатой минуте совещания в зал вошли три полицейских в полной экипировке и с автоматами, прибывшие по вызову охранника. Вадим Лях попросил их зафиксировать факт наличия в зале емкости. «Пришел, заявил, что это ртуть. Нате, говорит, дышите», - обратился к правоохранителям мэр, попросив их вывести Василия Хоменко вместе c банкой. Полицейские окружили активиста, однако покидать зал тот отказывался. Продолжать совещание в такой обстановке было невозможно. Вадим Лях объявил о его окончании, после чего собравшиеся покинули зал, оставив полицейских наедине с Хоменко и принесенной им емкостью. 

Прикасаться к банке ввиду ее гипотетической опасности было запрещено. Примерно в 9:30 в здании начали звенеть тревожные звонки: объявили эвакуацию. Работники исполкома вместе с посетителями покинули помещение через главный вход.

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Комментарии к статье «В День святого Николая сорвалось аппаратное совещание и пришлось эвакуировать исполком»

Отнюдь не праздничным выдалось рабочее утро 19 декабря для сотрудников славянского исполкома. Около 9:30 им пришлось эвакуироваться по тревоге. Причиной ЧП стали действия активиста Василия Хоменко, который принес на аппаратное совещание трехлитровую банку с надписью «Ртуть».

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