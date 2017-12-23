«Волшебный пендель», или Почему славянской власти нужен толчок

По словам ведущего специалиста Славянского районного управления ГСЧС Сергея Истомина, в соседнем Краматорске, как прочем, и во многих других городах Украины, этот вопрос давно снят с повестки дня, как неактуальный. Обычно городские власти находят лицензированное предприятие, которое проводит утилизацию. Славянск в данном случае, является печальным исключением.

Пытаясь ответить на извечные вопросы, «кто виноват» и «что делать», приходится признать, что неповоротливое славянское руководство буквально провоцирует общественность на радикальные действия. Хорошей иллюстрацией этого является ситуация со светофором в мкр-не Химик. Городской голова Вадим Лях убеждал, что проблема, даже в случае массового протеста, сможет быть решена лишь в апреле следующего года. Однако радикальные действия местных активистов, перекрывших трассу, заставили найти приемлемый выход из положения. Скорее всего, после эвакуации исполкома и заблокированной работы госучреждения, будет найдена фирма по утилизации ртути. Причем - задолго до принятия соответствующей общегородской программы.

Можно по-разному относится к действиям славянских активистов. Но тот факт, что люди, не жалея личного времени, заставляют местное руководство действовать и принимать решения, позитивно сказывается на жизни Славянска.

И еще один момент. Жизнь в прифронтовой зоне, судя по всему, мало чему научила славянцев. Эвакуация исполкома, переполненного людьми, явилась ярким тому примером. Почему-то проводилась она через одни двери, а не в соответствии с планом. Никто из ответственных лиц не засекал время, которое понадобилось людям, чтобы покинуть здание. Судя по тому, что там оставались сотрудники, никто не прошел по этажам, подгоняя замешкавшихся и фиксируя отказавшихся. Разумеется, все понимали, что опасность в этот раз - чисто гипотетическая. Но кто уверен в том, что в случае реальной угрозы, все будет по-другому?..