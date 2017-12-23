В ООШ №9 сломали забор

Вечером в воскресенье, 17 декабря, неизвестные сломали две секции бетонного ограждения школы №9 в микрорайоне Химик.

Об этом сообщил начальник отдела образования Игорь Рублевский (на фото). По его словам, накануне на месте происшествия побывала комиссия, которая зафиксировала акт вандализма и направила заявление в полицию.

Кроме того, начальник гороо рассказал, что в ходе осмотра на здании школы была обнаружена трещина. В начале следующего года дефект обследуют привлеченные специалисты, которые вынесут вердикт относительно масштабов необходимого ремонта.