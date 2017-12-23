Славянской пенсионерке пригрозили 12 годами тюрьмы за долг «Укртелекому» в 100 гривен

С коллекторами, выбивающими долги и кредиты, славянцы сталкиваются гораздо чаще, чем хотелось бы. Но в случае, с которым обратилась к нам читательница, речь идет о долгах коммунальных. А это для города - своеобразное ноу-хау.

В январе 2017 года пенсионерка Ольга Викторовна (имя изменено по просьбе читательницы) отказалась от стационарного телефона. Свое решение женщина объяснила тем, что необходимости в таком виде связи для нее больше не существует - у всех родственников и друзей есть «мобильники». А с близкими, живущими за пределами Украины, пожилая славянка научилась общаться при помощи скайпа.

По словам женщины, в славянском отделении «Укртелекома» ее долго уговаривали не торопиться с решением. Но, увидев, что она непреклонна, в итоге объяснили, что услугу снимут, и Ольга Викторовна организации ничего не должна.

Однако время показало, что это не так. Почти весь год женщина прекрасно обходилась без стационарного телефона, практически забыв, что когда-то он у нее был. Но в ноябре на ее адрес пришло письмо. Сверху, вместо «шапки» шел рисунок колючей проволоки на фоне сумеречного неба. Внизу, в таких же сумерках, стояла тюремная вышка с решетками. «Підозра у шахрайстві» - так было озаглавлено послание. Почему-то для Ольги Викторовны оно прозвучало гораздо сильнее, чем перевод - «подозрение в мошенничестве». Далее в тексте значилось, что это «сопроводительное письмо к заявлению об уголовном правонарушении по ст. 190 ч.1 УК Украины».

Письмо гласило, что за женщиной числится долг в 100 грн 6 копеек. Его невыплата с января месяца «дала основание» авторам послания подозревать 70-летнюю славянку в мошенничестве. Пенсионерке приписали факт «умышленной неуплаты долга».

Далее до сведения ошарашенной женщины довели, что ст. 190 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Чтобы избежать этого, Ольге Викторовне рекомендовали немедленно уплатить ПАО «Укртелеком» вышеозначенные 100 грн 6 копеек. К письму прилагалась квитанция.

После прочтения этого образца эпистолярного жанра женщине стало плохо. К счастью, по звонку с мобильного телефона к ней приехала дочь-медик. Хотя, как позже объяснили юристы, вызов «скорой» в данном случае повышал бы шансы Ольги Викторовны в суде.

Долг, о существовании которого, по ее словам, пенсионерка и не подозревала, Ольга Викторовна оплатила. Но теперь боится заглядывать в почтовый ящик - не притаилась ли там новое письмо.

О том, что в современном обществе существуют фирмы-коллекторы, женщина не знала. Но именно одной из таких - ООО «Кредитэкспресс Юкрейн Ел. Ел. Сі» «Укртелеком» доверил выбивание долгов.

Как объяснили в Славянском отделе по работе с абонентами ПАО «Укртелеком», они не поручали коллекторской фирме работать «таким ужасным способом».

- Мы несколько раз связываемся с абонентами-должниками, просим погасить задолженность. Если этого не случается, головной офис, который расположен в Днепре, передает дела коллекторам. Они, в свою очередь, также сначала пытаются работать при помощи объяснений. И лишь в качестве последнего аргумента рассылают письма. С обвинениями в «мошенничестве», мы, разумеется, не согласны, - говорят сотрудники отдела.

Юристы считают такие дела «нерентабельными». В случае, который произошел с Ольгой Викторовной, они советуют просто выбрасывать «письма счастья». Ведь женщина уже не являлась абонентом Укртелекома. И долг ее должны были обязать погасить еще до отключения услуги. Однако обращаться в суд юристы не рекомендуют. Это потребует денежных расходов, нервов и времени. Поскольку даже «скорая помощь» не сможет подтвердить вызов из-за расстройства здоровья, наступившего после прочтения письма, трудно будет рассчитывать на моральный вред.

- Действуя такими методами, «Укртелеком» вряд ли сохранит оставшихся абонентов. Скорее всего, такие истории спровоцируют массовый отказ от услуги, - считают юристы.