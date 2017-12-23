Жители Николаевки требуют компенсации за сгоревшую бытовую технику

|21 декабря 2017
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Инцидент, в результате которого у николаевцев сгорела бытовая электротехника, произошел в минувшую субботу, 16 декабря. Успокаивать возмущенных людей приехали депутаты, чиновники и сотрудники полиции.
Как сообщает полицейская сводка, сообщения о массовых беспорядках в Николаевке начали поступать в подразделение после 14:00 субботнего дня. Прибыв на место, правоохранители обнаружили около двухсот местных жителей, осаждающих трансформаторную подстанцию, и работающих там сотрудников ДТЭК. Объясняя свои действия, люди рассказали, что утром в сети произошел резкий скачок напряжения, из-за чего у горожан вышла из строя техника. В результате аварийной ситуации пострадали порядка 10 многоквартирных домов. Возмущение жителей вылилось в стихийный митинг, во время которого они пытались добиться правды у электриков. Ввиду чрезвычайности ситуации к митингующим приехали депутаты городского совета и заместитель мэра Николаевки.
В первую очередь, люди беспокоились о том, чтобы грамотно задокументировать происшествие и составить акт о причиненном ущербе. Для этого пострадавшие просили пригласить представителя юридической службы исполкома. Однако им отказали, сославшись на то, что у чиновников сегодня выходной. Митингующим предложили прийти в исполком в понедельник, однако, видя негодования горожан, представители городской власти перенесли встречу на воскресное утро.
На следующий день, в 10:00, людей действительно встретили первые руководители города, предложившие пострадавшим заполнить бланки претензионных актов. К своему удивлению николаевцы заметили, что среди прочих пунктов их просят указать размер ущерба и напряжение в сети на момент аварии. Поскольку и в первом, и во втором случае такие данные может зафиксировать лишь опытный специалист, люди предложили городской власти изыскать средства на оплату работы независимого юриста. В этом гражданам отказали, сообщив, что на такие мероприятия денег в местном бюджете не предусмотрено. Что касается заполненных бланков, то их, как обещают власти Николаевки, передадут в ДТЭК для дальнейшего разбирательства.
Не удовлетворившись таким обещанием и слабо веря в перспективность этого подхода, жители Николаевки самостоятельно позвонили в ДТЭК. Там им сказали, что никаких чрезвычайных ситуаций по Николаевке в компании не зафиксировано, и посоветовали обращаться к местным дежурным электрикам. Попытки последовать этому совету успехом не увенчались. Оказалось, что в КП «Сервискоммунэнерго», обслуживающем жилфонд Николаевки, дежурных электриков не предусмотрено.
Не смогли людям помочь и в отделе по защите прав потребителей исполкома Славянского горосвета, куда отчаявшиеся николаевцы обратились со своей бедой. Пояснив, что после образования территориальной громады Николаевка вышла из сферы компетенции Славянска, сотрудники отдела предложили людям напрямую обратиться в Госкомитет Украины по вопросам защиты прав потребителей. О конкретных действиях органа говорить пока рано. Но, в целом, ситуацией там заинтересовались и обещали содействие в решении проблемы.
Успокаиваться пострадавшие жители Николаевки не намерены. Следующий митинг они обещают приурочить к очередной сессии городского совета. От себя добавим, что аналогичные ситуации возникали несколько раз и в Славянске. Добиться компенсации, по имеющейся у нас информации, людям не удалось.
В момент верстки номера стало известно, что предложение депутатской группы о создании комиссии для изучения ситуации руководство Николаевки в повестку сессионного дня не включило, сославшись на нормы регламента работы горсовета.
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• Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик
• Пьяный житель Славянска пытался угнать машину
• Погиб, пытаясь распилить снаряд
• Будут ли в Славянске мыть мусорные баки
• На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры
• В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС
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• В Славянске зажглась новогодняя елка
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• На озерах Славкурорта видели пеликана
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• Что еще изменилось в водоканале
• Жители Николаевки требуют компенсации за сгоревшую бытовую технику
• «Славгорводоканал» открыл обновленный абонотдел
• Славянской пенсионерке пригрозили 12 годами тюрьмы за долг «Укртелекому» в 100 гривен
• В Новый год со старым мусором
• Дороги будут ремонтировать с учетом люков
• Общественный совет Славянска против передачи «Лесной сказки» в областную собственность
• В школах оборудуют дополнительные светоточки
• До конца года на Масложире тепло получат 70% квартир
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Комментарии к статье «Жители Николаевки требуют компенсации за сгоревшую бытовую технику»
Инцидент, в результате которого у николаевцев сгорела бытовая электротехника, произошел в минувшую субботу, 16 декабря. Успокаивать возмущенных людей приехали депутаты, чиновники и сотрудники полиции.