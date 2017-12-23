Погиб, пытаясь распилить снаряд

Трагедией обернулась собственная неосторожность для жителя поселка Черкасское. 34-летний мужчина погиб, пытаясь распилить принесенный домой артиллерийский боеприпас. Случилось это на прошлой неделе.

Прибывшие на вызов сотрудники Славянского горотдела полиции увидели на месте происшествия труп с многочисленными повреждениями от осколков, разорванный электроинструмент и куски металла. В разных частях двора лежали фрагменты тела, части одежды и обуви, разбросанные взрывом.

Специалисты-взрывотехники определили, что причиной трагедии стала детонация взрывчатого вещества боеприпаса (судя по найденным осколкам, артиллерийского снаряда или минометной мины), которая произошла из-за механического воздействия.

Супруга погибшего рассказала, что он принес домой три мешка металла, после чего начал пилить один из предметов дисковой пилой. Спустя десять минут раздался взрыв, от которого в окнах дома вылетели стекла. Женщина и дети, находившиеся в этот момент в одной из комнат, не пострадали.

Полицейские осмотрели хозпостройки и весь металлолом во дворе, но других опасных предметов не обнаружили.

Информация о происшествии внесена в единый реестр досудебных расследований. Проводится проверка всех обстоятельств случившегося.