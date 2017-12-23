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Фотофакт

В Новый год со старым мусором

Пьяный житель Славянска пытался угнать машину

Павел Коротенко
22 декабря 2017 Просмотров: 183 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Житель мкр-на Лесной 17 декабря около 22:00 заметил, что в салон его автомобиля ВАЗ-2101 проник неизвестный мужчина. Хозяин машины сразу вызвал полицию, сотрудники которой оперативно прибыли по указанному адресу.

Поскольку от момента сообщения до прибытия следственно-оперативной группы прошло всего несколько минут, сбежать злоумышленник не успел. Заблокировав подвергшуюся нападению машину, полицейские извлекли из ее салона 20-летнего славянца, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Задержавшим его силовикам парень объяснил, что выпив спиртного, он стал раздумывать, как добраться домой в отдаленный район города. В одном из дворов увидел стоящие без присмотра «Жигули». Поникнув через заднюю дверь в салон автомобиля, парень попытался завести его, замкнув провода системы зажигания. При попытке взлома этого блока его и застали сотрудники полиции. 

Как сообщает пресс-служба славянского горотдела, факт попытки угона внесен в Единый реестр досудебных расследований, продолжается сбор материалов. 

Отметим, что с начала текущего года в Славянском городском отделе полиции зарегистрированы 34 случая незаконного завладения автотранспортом (часть сообщений об этом поступила с временно оккупированных территорий). Треть данных преступлений раскрыта, по остальным случаям ведется расследование.

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Комментарии к статье «Пьяный житель Славянска пытался угнать машину»

Житель мкр-на Лесной 17 декабря около 22:00 заметил, что в салон его автомобиля ВАЗ-2101 проник неизвестный мужчина. Хозяин машины сразу вызвал полицию, сотрудники которой оперативно прибыли по указанному адресу.

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