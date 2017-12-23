|22 декабря 2017
|Просмотров: 183
|
Житель мкр-на Лесной 17 декабря около 22:00 заметил, что в салон его автомобиля ВАЗ-2101 проник неизвестный мужчина. Хозяин машины сразу вызвал полицию, сотрудники которой оперативно прибыли по указанному адресу.
Поскольку от момента сообщения до прибытия следственно-оперативной группы прошло всего несколько минут, сбежать злоумышленник не успел. Заблокировав подвергшуюся нападению машину, полицейские извлекли из ее салона 20-летнего славянца, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
Задержавшим его силовикам парень объяснил, что выпив спиртного, он стал раздумывать, как добраться домой в отдаленный район города. В одном из дворов увидел стоящие без присмотра «Жигули». Поникнув через заднюю дверь в салон автомобиля, парень попытался завести его, замкнув провода системы зажигания. При попытке взлома этого блока его и застали сотрудники полиции.
Как сообщает пресс-служба славянского горотдела, факт попытки угона внесен в Единый реестр досудебных расследований, продолжается сбор материалов.
Отметим, что с начала текущего года в Славянском городском отделе полиции зарегистрированы 34 случая незаконного завладения автотранспортом (часть сообщений об этом поступила с временно оккупированных территорий). Треть данных преступлений раскрыта, по остальным случаям ведется расследование.
23 декабря 2017
• В Центр предоставления админуслуг славянцы обратились более 20 тысяч раз
• Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика
22 декабря 2017
• Лучшим классным руководителем Славянска стал учитель физкультуры
• Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик
• Пьяный житель Славянска пытался угнать машину
• Погиб, пытаясь распилить снаряд
• Будут ли в Славянске мыть мусорные баки
• На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры
• В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС
• В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью
21 декабря 2017
• В Славянске появилась новая иллюминация
• В Славянске зажглась новогодняя елка
• Петарды в городе: кому-то - праздник, а кому-то - стресс
• На озерах Славкурорта видели пеликана
• Преимущества интернет-ресурсов со скидками и промокодами
• Что еще изменилось в водоканале
• Жители Николаевки требуют компенсации за сгоревшую бытовую технику
• «Славгорводоканал» открыл обновленный абонотдел
• Славянской пенсионерке пригрозили 12 годами тюрьмы за долг «Укртелекому» в 100 гривен
• В Новый год со старым мусором
• Дороги будут ремонтировать с учетом люков
• Общественный совет Славянска против передачи «Лесной сказки» в областную собственность
• В школах оборудуют дополнительные светоточки
• До конца года на Масложире тепло получат 70% квартир
• Почему Славянск не выполнил распоряжение области по ртути
• «Волшебный пендель», или Почему славянской власти нужен толчок
• Что происходило в опустевшем исполкоме
• В День святого Николая сорвалось аппаратное совещание и пришлось эвакуировать исполком
20 декабря 2017
— 23 декабря 2017 —
Вечером, 18 декабря, полицейские получили сообщение о том, что в селе Карповка действует браконьер. Прибыв на место, сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили недалеко от лесного массива трактор с прицепом, в котором находилась туша убитого дикого кабана. На шею животного была накинута удавка, а на теле виднелись огнестрельные ранения.
— 22 декабря 2017 —
В минувшую субботу, 16 декабря, на улице Современной произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
— 22 декабря 2017 —
Трагедией обернулась собственная неосторожность для жителя поселка Черкасское. 34-летний мужчина погиб, пытаясь распилить принесенный домой артиллерийский боеприпас. Случилось это на прошлой неделе.
— 21 декабря 2017 —
Инцидент, в результате которого у николаевцев сгорела бытовая электротехника, произошел в минувшую субботу, 16 декабря. Успокаивать возмущенных людей приехали депутаты, чиновники и сотрудники полиции.
Приветствую, гость! Вход
23 декабря 2017
• В Центр предоставления админуслуг славянцы обратились более 20 тысяч раз
• Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика
22 декабря 2017
• Лучшим классным руководителем Славянска стал учитель физкультуры
• Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик
• Пьяный житель Славянска пытался угнать машину
• Погиб, пытаясь распилить снаряд
• Будут ли в Славянске мыть мусорные баки
• На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры
• В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС
• В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью
21 декабря 2017
• В Славянске появилась новая иллюминация
• В Славянске зажглась новогодняя елка
• Петарды в городе: кому-то - праздник, а кому-то - стресс
• На озерах Славкурорта видели пеликана
• Преимущества интернет-ресурсов со скидками и промокодами
• Что еще изменилось в водоканале
• Жители Николаевки требуют компенсации за сгоревшую бытовую технику
• «Славгорводоканал» открыл обновленный абонотдел
• Славянской пенсионерке пригрозили 12 годами тюрьмы за долг «Укртелекому» в 100 гривен
• В Новый год со старым мусором
• Дороги будут ремонтировать с учетом люков
• Общественный совет Славянска против передачи «Лесной сказки» в областную собственность
• В школах оборудуют дополнительные светоточки
• До конца года на Масложире тепло получат 70% квартир
• Почему Славянск не выполнил распоряжение области по ртути
• «Волшебный пендель», или Почему славянской власти нужен толчок
• Что происходило в опустевшем исполкоме
• В День святого Николая сорвалось аппаратное совещание и пришлось эвакуировать исполком
20 декабря 2017
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Пьяный житель Славянска пытался угнать машину»
Житель мкр-на Лесной 17 декабря около 22:00 заметил, что в салон его автомобиля ВАЗ-2101 проник неизвестный мужчина. Хозяин машины сразу вызвал полицию, сотрудники которой оперативно прибыли по указанному адресу.