Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик

Около 4:00 автомобиль «Мазда» выскочил на полосу встречного движения, где на полном ходу врезался в грузовик «МАЗ» и вылетел на обочину. От полученных травм водитель, житель микрорайона Химик 1987 года рождения, погиб на месте. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его спутница 1984 года рождения была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, рваными ранами и открытыми переломами.

Еще одно смертельное ДТП произошло на прошлой неделе в Лимане. На улице Пушкина, неподалеку от школы №2, автомобиль «ВАЗ» сбил женщину, которая ехала на велосипеде. От полученных травм 61-летняя местная жительница погибла. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили пустой автомобиль. Вскоре сбежавший водитель был задержан и доставлен в местное отделение полиции. Им оказался местный житель 1962 года рождения. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения.

По обоим фактам открыты уголовные производства согласно ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).