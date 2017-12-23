Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика

Вечером, 18 декабря, полицейские получили сообщение о том, что в селе Карповка действует браконьер. Прибыв на место, сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили недалеко от лесного массива трактор с прицепом, в котором находилась туша убитого дикого кабана. На шею животного была накинута удавка, а на теле виднелись огнестрельные ранения.

Застигнутый на месте водитель трактора пояснил, что «добыча» принадлежит не ему, а его 59-летнему брату, который вместе со своим сыном занимались браконьерством. К моменту прибытия правоохранителей оба злоумышленника скрылись.

Через несколько часов личность нарушителей установили и изъяли у старшего мужчины автомат АКС-74У с патронами. По словам браконьера, оружие он нашел весной 2014 года в 200-х метрах от места падения вертолета ВСУ, сбитого террористами практически на окраине села. Огнестрельные ранения кабана мужчина объясняет тем, что, осматривая расставленные им ловушки, обнаружил в одной из них раненого кабана. Добить животное мужчина решил из автомата. Сейчас изъятое оружие направлено на экспертизу.

Как говорится в сообщении пресс-службы Славянского горотдела полиции, происшествие квалифицируется сразу по двум статьям УК Украины: ч. 1 ст. 248 «Незаконная охота» и ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывоопасными веществами».