 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

В Новый год со старым мусором

Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика

Павел Коротенко
23 декабря 2017 Просмотров: 122 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Вечером, 18 декабря, полицейские получили сообщение о том, что в селе Карповка действует браконьер. Прибыв на  место, сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили недалеко от лесного массива трактор с прицепом, в котором находилась туша убитого дикого кабана. На шею животного была накинута удавка, а на теле виднелись огнестрельные ранения.

Застигнутый на месте водитель трактора пояснил, что «добыча» принадлежит не ему, а его 59-летнему брату, который вместе со своим сыном занимались браконьерством. К моменту прибытия правоохранителей оба злоумышленника скрылись. 

Через несколько часов личность нарушителей установили и изъяли у старшего мужчины автомат АКС-74У с патронами. По словам браконьера, оружие он нашел весной 2014 года в 200-х метрах от места падения вертолета ВСУ, сбитого террористами практически на окраине села. Огнестрельные ранения кабана мужчина объясняет тем, что, осматривая расставленные им ловушки, обнаружил в одной из них раненого кабана. Добить животное мужчина решил из автомата. Сейчас изъятое оружие направлено на экспертизу.

Как говорится в сообщении пресс-службы Славянского горотдела полиции, происшествие квалифицируется сразу по двум статьям УК Украины: ч. 1 ст. 248 «Незаконная охота» и ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывоопасными веществами».

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

23 декабря 2017

В Центр предоставления админуслуг славянцы обратились более 20 тысяч раз

Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика

22 декабря 2017

Лучшим классным руководителем Славянска стал учитель физкультуры

Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик

Пьяный житель Славянска пытался угнать машину

Погиб, пытаясь распилить снаряд

Будут ли в Славянске мыть мусорные баки

На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры

В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС

В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью

21 декабря 2017

В Славянске появилась новая иллюминация

В Славянске зажглась новогодняя елка

Петарды в городе: кому-то - праздник, а кому-то - стресс

На озерах Славкурорта видели пеликана

Преимущества интернет-ресурсов со скидками и промокодами

Канский фестиваль

Что еще изменилось в водоканале

Жители Николаевки требуют компенсации за сгоревшую бытовую технику

«Славгорводоканал» открыл обновленный абонотдел

Славянской пенсионерке пригрозили 12 годами тюрьмы за долг «Укртелекому» в 100 гривен

В Новый год со старым мусором

Дороги будут ремонтировать с учетом люков

Общественный совет Славянска против передачи «Лесной сказки» в областную собственность

В школах оборудуют дополнительные светоточки

В ООШ №9 сломали забор

До конца года на Масложире тепло получат 70% квартир

Почему Славянск не выполнил распоряжение области по ртути

«Волшебный пендель», или Почему славянской власти нужен толчок

Что происходило в опустевшем исполкоме

В День святого Николая сорвалось аппаратное совещание и пришлось эвакуировать исполком

20 декабря 2017

Приемной семье купили жилье для создания детского дома

Также в разделе

Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик

— 22 декабря 2017 —

В минувшую субботу, 16 декабря, на улице Современной произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Читать далее ⇒

Пьяный житель Славянска пытался угнать машину

— 22 декабря 2017 —

Житель мкр-на Лесной 17 декабря около 22:00 заметил, что в салон его автомобиля ВАЗ-2101 проник неизвестный мужчина. Хозяин машины сразу вызвал полицию, сотрудники которой оперативно прибыли по указанному адресу.

Читать далее ⇒

Погиб, пытаясь распилить снаряд

— 22 декабря 2017 —

Трагедией обернулась собственная неосторожность для жителя поселка Черкасское. 34-летний мужчина погиб, пытаясь распилить принесенный домой артиллерийский боеприпас. Случилось это на прошлой неделе.

Читать далее ⇒

Жители Николаевки требуют компенсации за сгоревшую бытовую технику

— 21 декабря 2017 —

Инцидент, в результате которого у николаевцев сгорела бытовая электротехника, произошел в минувшую субботу, 16 декабря. Успокаивать возмущенных людей приехали депутаты, чиновники и сотрудники полиции.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика»

Вечером, 18 декабря, полицейские получили сообщение о том, что в селе Карповка действует браконьер. Прибыв на  место, сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили недалеко от лесного массива трактор с прицепом, в котором находилась туша убитого дикого кабана. На шею животного была накинута удавка, а на теле виднелись огнестрельные ранения.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Центр предоставления админуслуг славянцы обратились более 20 тысяч раз

На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры

В Славянске появилась новая иллюминация

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Лучшим классным руководителем Славянска стал учитель физкультуры

Будут ли в Славянске мыть мусорные баки

В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен

Кто виноват и что делать, если по вашему адресу зарегистрированы посторонние

В новом году «Славгорводоканал» повышает тарифы

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Канский фестиваль

Хью ли нового ждать...

Особо влажная особа

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

ФК «Славянск» одержал третью победу подряд

В Славянске состоялся традиционный турнир по грэпплингу «Живая сталь»

Новые победы и достижения славянских дзюдоистов

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

23 декабря 2017

В Центр предоставления админуслуг славянцы обратились более 20 тысяч раз

Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика

22 декабря 2017

Лучшим классным руководителем Славянска стал учитель физкультуры

Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик

Пьяный житель Славянска пытался угнать машину

Погиб, пытаясь распилить снаряд

Будут ли в Славянске мыть мусорные баки

На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры

В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС

В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью

21 декабря 2017

В Славянске появилась новая иллюминация

В Славянске зажглась новогодняя елка

Петарды в городе: кому-то - праздник, а кому-то - стресс

На озерах Славкурорта видели пеликана

Преимущества интернет-ресурсов со скидками и промокодами

Канский фестиваль

Что еще изменилось в водоканале

Жители Николаевки требуют компенсации за сгоревшую бытовую технику

«Славгорводоканал» открыл обновленный абонотдел

Славянской пенсионерке пригрозили 12 годами тюрьмы за долг «Укртелекому» в 100 гривен

В Новый год со старым мусором

Дороги будут ремонтировать с учетом люков

Общественный совет Славянска против передачи «Лесной сказки» в областную собственность

В школах оборудуют дополнительные светоточки

В ООШ №9 сломали забор

До конца года на Масложире тепло получат 70% квартир

Почему Славянск не выполнил распоряжение области по ртути

«Волшебный пендель», или Почему славянской власти нужен толчок

Что происходило в опустевшем исполкоме

В День святого Николая сорвалось аппаратное совещание и пришлось эвакуировать исполком

20 декабря 2017

Приемной семье купили жилье для создания детского дома

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top