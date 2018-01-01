|1 января 2018
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Высший совет правосудия (ВСП) уволил судью Ленинского райсуда Харькова Сергея Скляренко, который вел дело экс-мэра Славянска Нели Штепы.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте ВСП. «Высший совет правосудия 21 декабря 2017 года рассмотрела материалы об освобождении судей от должностей по общим обстоятельствам, а именно - в связи с подачей заявлений об отставке, об увольнении по собственному желанию и в связи с неспособностью выполнять полномочия по состоянию здоровья», – говорится в сообщении.
Адвокат Нели Штепы Александр Тананакин на своей странице в соцсети Facebook уточнил, что это уже пятый по счету председательствующий судья в деле его подзащитной.
В комментарии к посту Неля Штепа написала: «Саша, это с тобой пятый, а всего семь было, это будет восьмой».
Двумя днями ранее другой адвокат Штепы Александр Шадрин объяснил, почему было сорвано заседание суда 19 декабря. По его словам, бывшей градоначальнице поступают угрозы об убийстве. Защита уже обратилась в полицию с этой информацией, однако, как говорит адвокат, уголовное производство там до сих пор не открыли.
- Жалоба подана следственному судье Ленинского райсуда Харькова на бездействие Холодногорского райотдела полиции, куда я, как законный представитель Штепы, 19 декабря обратился с заявлением об угрозе убийства в ее адрес, - заявил Шадрин.
Напомним, что в тот день Штепа приехала на слушание вовремя, однако пройти в зал суда адвокаты ей не позволили из-за собравшихся в коридоре активистов из неопознанных организаций.
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• В деле Штепы уволился пятый судья
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• Славянского район уже с бюджетом-2018
• Льготы на проезд могут оставить только славянцам
• В Славянске появился Бюджет участия
28 декабря 2017
• Новый год по-славянски: массовых гуляний не будет, а такси приедет
• Славянских школьников и студентов приглашают зарегистрироваться на пробное ВНО
• ОСМД против застройщиков: на улице Светлодарской разгорается административно-бытовой конфликт
• Славянцам презентовали сборник ранних стихов Александра Романько
27 декабря 2017
• ФК «Славянск» и «Сапфир» продолжают побеждать
• В Славянске состоялся турнир по рукопашному бою
• 14 медалей славянских «вольников» на Всеукраинском турнире
• Эль-классико, впечатляющая серия «Манчестер Сити» и рекордсмен Кейн
• Игрок сборной Словении Беньямин Вербич подписал контракт с киевским «Динамо»
• С ртутью славянцам предлагают подождать до принятия специальной Программы
• Василий Хоменко вновь сорвал аппаратное совещание. В ответ мэр пообещал, что машину активиста будут «минировать»
• В парке началась реконструкция
• Итоги 2017-го: волонтеры обсудили плюсы и минусы парка «Шелковичный»
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• Форум «Эффективный город» собрал в Славянске более 100 участников
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Высший совет правосудия (ВСП) уволил судью Ленинского райсуда Харькова Сергея Скляренко, который вел дело экс-мэра Славянска Нели Штепы.