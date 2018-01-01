В деле Штепы уволился пятый судья

Сообщение об этом появилось на официальном сайте ВСП. «Высший совет правосудия 21 декабря 2017 года рассмотрела материалы об освобождении судей от должностей по общим обстоятельствам, а именно - в связи с подачей заявлений об отставке, об увольнении по собственному желанию и в связи с неспособностью выполнять полномочия по состоянию здоровья», – говорится в сообщении.

Адвокат Нели Штепы Александр Тананакин на своей странице в соцсети Facebook уточнил, что это уже пятый по счету председательствующий судья в деле его подзащитной.

В комментарии к посту Неля Штепа написала: «Саша, это с тобой пятый, а всего семь было, это будет восьмой».

Двумя днями ранее другой адвокат Штепы Александр Шадрин объяснил, почему было сорвано заседание суда 19 декабря. По его словам, бывшей градоначальнице поступают угрозы об убийстве. Защита уже обратилась в полицию с этой информацией, однако, как говорит адвокат, уголовное производство там до сих пор не открыли.

- Жалоба подана следственному судье Ленинского райсуда Харькова на бездействие Холодногорского райотдела полиции, куда я, как законный представитель Штепы, 19 декабря обратился с заявлением об угрозе убийства в ее адрес, - заявил Шадрин.

Напомним, что в тот день Штепа приехала на слушание вовремя, однако пройти в зал суда адвокаты ей не позволили из-за собравшихся в коридоре активистов из неопознанных организаций.