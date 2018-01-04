За год - более 3000 нарушений ПДД

Наиболее часто в минувшем году случались нарушения правил обгона, проезда пешеходных и железнодорожных переходов, отсутствие документов на право вождения и техническая неисправность транспорта, а также неправильные действия пешеходов. Все это приводило к созданию аварийных ситуаций.

Отдельным направлением работы правоохранителей была борьба с вождением авто в нетрезвом виде. Основное внимание при этом уделялось автодорогам Славянского и Лиманского районов, где расположено множество детских баз отдыха и туристических пансионатов. В результате мониторинга ситуации, сотрудники полиции выявили и запротоколировали 425 фактов, регламентируемых ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, пребывающими в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимательность и скорость реакции). Стоит отметить, что в этой категории нарушителей оказались граждане, которые, игнорируя увеличившиеся штрафы и сроки лишения водительских прав, попадались за рулем «под мухой» не впервые. Анализ итоговой статистики показал, что 28 водителей на протяжении прошедшего года трижды привлекались к ответственности.