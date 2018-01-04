За год - более 3000 нарушений ПДД

|4 января 2018
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По информации Славянского городского отдела полиции, на протяжении 2017 года в зоне обслуживания сотрудники подразделения составили 3097 протоколов в отношении нарушителей правил дорожного движения.
Наиболее часто в минувшем году случались нарушения правил обгона, проезда пешеходных и железнодорожных переходов, отсутствие документов на право вождения и техническая неисправность транспорта, а также неправильные действия пешеходов. Все это приводило к созданию аварийных ситуаций.
Отдельным направлением работы правоохранителей была борьба с вождением авто в нетрезвом виде. Основное внимание при этом уделялось автодорогам Славянского и Лиманского районов, где расположено множество детских баз отдыха и туристических пансионатов. В результате мониторинга ситуации, сотрудники полиции выявили и запротоколировали 425 фактов, регламентируемых ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, пребывающими в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимательность и скорость реакции). Стоит отметить, что в этой категории нарушителей оказались граждане, которые, игнорируя увеличившиеся штрафы и сроки лишения водительских прав, попадались за рулем «под мухой» не впервые. Анализ итоговой статистики показал, что 28 водителей на протяжении прошедшего года трижды привлекались к ответственности.
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4 января 2018
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• В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд
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• Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе
• Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты
• Последнему в Славянске узнику фашистского концлагеря - 90 лет
• В центральной библиотеке Славянска подвели итоги года Михаила Петренко
• Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания
• В Славянске состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры
• Возможно, на следующий Новый год на площади будет праздничная программа
• Кормить славянских школьников станут лучше
• Почему 1 января не вывезли мусор
• Юным спортсменам подарили новое снаряжение
• В поликлинике горбольницы №1 скоро заработает новый флюорограф
3 января 2018
• Итоги года: спортивные события и достижения-2017
• Расходы на общедомовые счетчики включат в квартплату
• Почему не получилось с озеленением газона на улице Батюка
• Туалет за исполкомом продадут, а на автостанции отремонтируют
• Активисты отстояли новую надпись на памятнике
1 января 2018
• В уходящем году в Славянске усыновили 7 детей
• Славянцы успели повредить 6 из 12 тренажерных площадок
• Почему Славянску не дали мусоровозы
• На фильтровальной достраивают новые резервуары
• В деле Штепы уволился пятый судья
• До конца года в Славянске установят еще 40 лавочек
• Славянского район уже с бюджетом-2018
• Льготы на проезд могут оставить только славянцам
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Комментарии к статье «За год - более 3000 нарушений ПДД»
По информации Славянского городского отдела полиции, на протяжении 2017 года в зоне обслуживания сотрудники подразделения составили 3097 протоколов в отношении нарушителей правил дорожного движения.