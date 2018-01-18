Полицейские уничтожили более 15 кг наркотиков

На прошлой неделе сотрудники Славянского горотдела полиции уничтожили крупную партию наркотических средств, а также сырья и оборудования для их изготовления и употребления.

Было утилизировано более 15 килограммов каннабиса, ацетилированного опия, метадона, дезоморфина и других наркотиков. Все перечисленное сотрудники полиции изъяли во второй половине 2017 года у местных жителей и наркоторговцев в качестве вещественных доказательств в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Уничтожение происходило в присутствии сотрудников Службы безопасности Украины и городского управления юстиции.