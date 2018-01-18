|18 января 2018
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В ходе отработки рынка в микрорайоне Лесной участковые офицеры полиции обнаружили факт продажи алкогольной продукции домашнего производства.
Реализацией самогона на улице занималась 31-летняя женщина. У нее были изъяты 6 пол-литровых бутылок, которые шли по цене 20 гривен за штуку.
В отношении правонарушительницы составлен протокол по ст. 164-16 КУоАП, санкция которой предусматривает штраф в размере 1,7 тыс. гривен.
На протяжении 2017 года славянские правоохранители выписали 122 админпротокола за хранение самодельного алкоголя, 2 протокола за его реализацию и 11 - за приобретение. При этом было уничтожено 300 л самогона и 2600 л браги, изъяты 4 самогонных аппарата.
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• В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи
• На Лесном поймали продавщицу самогона
• Полицейские уничтожили более 15 кг наркотиков
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• На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку
• Восьмая школа разменяла девятый десяток
• В Славянск привезли рождественский вертеп
• Билеты на поезда международного сообщения теперь можно купить в Славянске
17 января 2018
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо
• Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона
• Украинское дерби в Мельбурне: Свитолина против Костюк
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку ко второй части сезона
• Секлецов VS Башкаев: кто возглавит УЖКХ
• Для участников АТО откроют «единое окно» в УСЗН
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• Абонотдел «Славгорводоканала» возвращается к прежнему графику работы
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В ходе отработки рынка в микрорайоне Лесной участковые офицеры полиции обнаружили факт продажи алкогольной продукции домашнего производства.