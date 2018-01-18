На Лесном поймали продавщицу самогона

Реализацией самогона на улице занималась 31-летняя женщина. У нее были изъяты 6 пол-литровых бутылок, которые шли по цене 20 гривен за штуку.

В отношении правонарушительницы составлен протокол по ст. 164-16 КУоАП, санкция которой предусматривает штраф в размере 1,7 тыс. гривен.

наша справка

На протяжении 2017 года славянские правоохранители выписали 122 админпротокола за хранение самодельного алкоголя, 2 протокола за его реализацию и 11 - за приобретение. При этом было уничтожено 300 л самогона и 2600 л браги, изъяты 4 самогонных аппарата.